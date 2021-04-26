新华社杭州4月26日电 题：浙江一季度外贸“成绩单”释放哪些信号？

新华社记者魏董华、屈凌燕

在传统外贸大省浙江，今年一季度进出口突破8000亿元大关，两年平均增长14.0%，其中3月单月进出口规模创历年新高，为全年外贸“量稳质升”开了一个好头。外贸复苏稳中向好，“淡季不淡”背后释放了哪些信号？

信号一：国际需求回暖

4月21日，555辆领克01汽车搭载“礼诺亚洲号”滚装船，从宁波舟山港梅西滚装码头出发，开启了前往比利时泽布吕赫港的航程。抵达比利时后，这批汽车将分拨至德国、荷兰等欧洲其他国家。

梅西滚装码头是专业化的汽车滚装码头，设计年吞吐汽车20万辆，能够靠泊超大型汽车滚装船。今年汽车出口回暖趋势明显，领克汽车计划每月从宁波舟山港出口1批次以上汽车至欧洲，单批次出口量在500辆以上。

通过抓住全球经济复苏机遇，确保外贸进出口运输高效顺畅，宁波舟山港抢抓东盟等主要出口市场快速增长的发展机遇，新增中谷物流东南亚新航线等多条航线，集装箱航线总数达266条，创历史新高。今年一季度宁波舟山港货物吞吐量达29326万吨，同比增长17.1%；完成集装箱吞吐量769万标准箱，同比增长25.1%。

得益于国际需求回暖，外贸整体呈现增长态势。浙江省商务厅和杭州海关的数据显示，2021年一季度，浙江省进出口额达8619亿元，同比增长37.2%，两年平均增长14.0%；3月，全省进出口额增长27.8%，进出口、进口规模均创历年3月新高。

信号二：双循环加强产业链供应链安全保障

4月12日义乌铁路口岸，一列满载100个标箱出口货物的“义新欧”中欧班列鸣笛启程，将在15天后抵达白俄罗斯首都明斯克。

在海运受阻、空运一仓难求的背景下，“义新欧”中欧班列持续发力，成为连通欧亚地区经贸往来的重要纽带。今年一季度累计开行513列，共发运42874标箱，进出口箱量同比增长373.5%。

义乌国际商贸城的五金经营户陈燕贞说，疫情后国外“宅经济”带动了园林器械、五金厨具等产品的销量。为了抓住这个商机，把商品快速送达客户手中，中欧班列成了最佳选择。

“中欧班列已经成为大型物流企业的必要选择，铁路和空运、海运共同组成国际物流供应链保障的一部分。”“义新欧”中欧班列的主要货代公司——义通欧物流有限公司总经理林辉寰说，从场站分拨到海外仓，从站到站发展为门到门，中欧班列的国际供应链保障能力越来越强。

在政策支持下，出口转内销渠道不断畅通，国内市场潜力有效释放。“国内市场需求稳定增长，是企业实现今年销售收入和利润目标的定心丸。”卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理张红信说，一季度海外订单明显好转，在抓住海外市场复苏的同时，企业更加重视国内市场，一方面通过工厂数字化改造，实现中国工厂达到和超过国际竞争对手的水平；另一方面搭建数字化平台，通过数据分析和建模创造应用场景，为客户企业创造更大价值来增强产业链安全和韧性。

信号三：新产业、新模式生命力强劲 外资信心强

今年一季度，浙江省新兴产业出口保持良好态势。浙江省税务局数据显示，今年1月至2月，浙江全省出口企业累计出口开票销售额同比增长51.5%，其中，高技术制造业和数字经济核心产业出口额快速增长，同比增幅分别为90.6%和80.2%。

不少企业还通过及时调整市场布局，求新求变，推动了我国外贸出口稳步增长。记者在台州市三门县的西格迈股份有限公司看到，门口停满集装箱卡车等待提货，车间里生产线全开，一派热火朝天的景象。

“去年新研制的空气悬挂减震器成功打入欧美市场，海外市场有望进一步扩大。”公司总经理蒋木林介绍，企业每年新研制产品有1000多种，通过创新研发和效率提升，产品平均制造成本只有国外同类产品的20%。产品在欧美国家的汽车维修和售后市场很受欢迎，今年以来国外经销商经常网络联系追加订单。

外贸新业态新模式展现出强劲的“生命力”。杭州安致电子商务股份有限公司是一家经营户外运动产品的跨境电商企业，财务总监舒文杰介绍，受疫情影响，跨境电商行业普遍面临物流成本增加等外部环境挑战，但公司用开发新品来应对市场挑战，2020年四季度起，产品销售额稳步回升。

外国投资者对中国经济发展前景信心也在不断增强。浙江省税务局的数据显示，浙江省一季度新增外资企业872户，主要集中在批发和零售业、科学研究和技术服务业等。

“外资加码投资中国，短期看中经济持续回升的势头，长期瞄准中国高质量发展的机会。”中国贸促会研究院副院长赵萍说，中国超大规模市场吸引力加上不断扩大开放的举措，将吸引更多外资企业投资中国。

(责编：赵欣悦、杨光宇)