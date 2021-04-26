张铭阳

原标题：华为启动“优才、众智”双计划，为数字经济提供持续动能

4月24日，华为开发者大会2021(Cloud)期间(简称HDC.Cloud 2021)，教育部、华为、高等教育出版社、中国高校计算机教育MOOC联盟(简称CMOOC)以及各大高校代表齐聚“智能基座先锋教师论坛”,共同探讨新工科人才培养、产教融合等话题。在论坛上,“鲲鹏、昇腾众智计划”和“鲲鹏、昇腾优才实习计划”正式启动;华为与高等教育出版社、CMOOC分别签署战略合作协议、成立“智能基座”慕课建设专家组,在高校教材、课程建设等方面深入合作,为科技创新和计算产业培养人才,为数字经济发展提供持续动能。

华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华在论坛上发表“智能基座,为数字经济提供持续动能”的主题演讲。华为聚焦计算体系的架构创新,坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”,构建鲲鹏和昇腾两大计算产业,通过“课程支持、专家支持、实践支持”,深入推进“智能基座”产教融合协同育人项目,加强产学研合作,激发人才创新,引领产业发展。

华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华主题演讲

课程支持,将鲲鹏、昇腾融入教学,升级课程体验

华为联合优秀老师共同开发22门课程,将鲲鹏、昇腾、操作系统、数据库、AI框架等关键技术融入教材,让教材扎到根;将最新的产业趋势、技术演进和商业案例及时编入教辅与时俱进,让教辅迭代快;提供慕课、社区、开发工具、沙箱实验等丰富多样的线上线下教学手段,更适合每个人的特点,让学习更简单。

此次,华为与高等教育出版社签署战略合作协议,联合出版计算机系统、人工智能实践等系列教材及新一代人工智能丛书,在新形态教材出版、课程体系建设、教学活动等更多方面开展合作,逐步完善新工科课程建设。

华为与高等教育出版社签署战略合作协议

同时,华为与CMOOC签署战略合作,成立“智能基座”慕课建设专家组,将鲲鹏、昇腾融入线上课程,升级课程体验。

华为与CMOOC战略合作签约暨“智能基座”慕课建设专家组成立

专家支持,打造高校布道师团队,让顶尖专家助力高校高质量教学

在系列化课程的基础上,华为组建了超过200名高级专家的鲲鹏、昇腾布道师团队,通过构建教师研修体系、线上线下教学支持体系、顶级专家进校园等方式,为2000多名教师提供赋能培训,支持开展教学活动,组织鲲鹏、昇腾校园行活动和寒暑期创新实践活动等,助力每年培养超过20万学生。未来,还将面向全产业招募更多的布道师,持续构建教学服务体系,持续提升教学质量。

实践支持,构建多元化实践体系,培养产业亟需人才

从理论到实践,让学生“学以致用”,是教学活动的关键环节。华为通过“训练类、竞赛类、实习类”三类实践活动,层层深入,构建多元化实践体系,培养产业创新人才,包括:

面向学习,提供沙箱实验、技术沙龙等训练类活动,提升学生们的动手能力;

面向创新,提供华为软件精英挑战赛、开发者大赛等竞赛类活动,欢迎同学们积极参与;

面向实战,提供全国24个鲲鹏昇腾生态创新中心实习机会、开源社区项目参与机会等实习类活动,提升项目实战经验。

产业聚集人才,人才激发创新,创新引领产业。在本次论坛上,华为与教育部、11所高校共同启动鲲鹏众智计划和昇腾众智计划,在加速库、工具插件、算子、网络模型等基础软件领域开放500+任务包,1亿+人民币激励资金。任务包将以企业命题的方式支持《国家级大学生创新创业训练计划》。同时,华为正式启动“鲲鹏、昇腾优才实习计划”,将联合生态链企业向优秀学生提供500个实习生岗位,助力人才与企业提前对接。

(责编：赵超、吕骞)