张铭阳

原标题：基础软件持续创新 使能多样性算力

4月25日，在华为开发者大会2021(Cloud)期间(简称HDC.Cloud 2021),华为计算产品线研发总裁熊彦发表“基础软件持续创新,使能多样性算力”的主题演讲,并宣布鲲鹏社区(hikunpeng.com)、昇腾社区(hiascend.com)全新上线。

华为计算产品线研发总裁熊彦发表主题演讲

基础软件是计算产业的“魂”,华为聚焦鲲鹏、昇腾基础软硬件持续创新,构建鲲鹏和昇腾两大计算产业,拥抱多样性计算新时代。围绕硬件使能、基础使能、应用使能和开发使能,华为构建了包括操作系统openEuler、企业级数据库openGauss、全场景AI计算框架MindSpore、鲲鹏应用使能套件BoostKit、全流程开发工具链(鲲鹏DevKit和昇腾MindStudio)等计算基础软件栈,释放多样性算力,使能应用性能倍级提升,带来极简高效的开发体验,加快应用创新,助力千行百业数字化转型和智能升级。

基础使能,释放多样性算力

在基础软件领域,华为开源了操作系统openEuler、企业级数据库openGauss、全场景AI框架MindSpore,与产业界共建、共享、共治三大开源社区,加速基础软件的创新和发展。今天,openEuler 21.03、openGauss 2.0、MindSpore 1.2新版本均如期而至。

openEuler致力于打造多样性计算首选的原生开源社区。自一年前openEuler社区发布首个LTS版本后,国内主流操作系统厂商均基于此推出了商业发行版,并已在金融、运营商、电力等行业规模商用。此次推出的openEuler 21.03创新版基于Linux最新内核版本 5.10开发,延续了华为在内核版本的持续领先。该版本具备千核调度、PB级内存的分级管理、内核热升级等特性,为不同处理器架构提供统一机密计算框架,并支持鲲鹏、昇腾、x86等多样性算力。openEuler已经成为汇聚多样性算力的创新平台。

自去年6月openGauss开源以来,6家数据库伙伴基于openGauss推出商业发行版,并已在金融、电力等多个行业客户规模商用。此次推出的openGauss 2.0社区长期支持版本,在企业级性能、安全、运维等方面进行全方位提升。通过架构和工程优化,该新版本在四路鲲鹏服务器上性能可达到230万tpmC,使基于单台通用服务器进行超高性能数据库部署成为现实。

MindSpore 1.2版本具备全自动并行、全场景AI、可解释推荐模型三大创新特点,已在MindSpore社区正式上线。其创新的全自动混合并行方案,融合了流水线并行、模型并行和数据并行三种技术,开发者只需编写单机算法代码,添加少量并行标签,就可实现训练过程的自动切分,达成计算和通信时间的最小化,提升静态图训练性能40%。同时,MindSpore内置了业界首个语义级可解释推荐模型TB-Net,基于原创知识图谱双向传导技术,可解释性相比业界模型提升63%。该模型将在今年6月份开源,届时,欢迎开发者朋友们下载试用。

应用使能,使能应用性能倍级提升

鲲鹏应用使能套件BoostKit自去年发布以来,实现了鲲鹏在主流应用上的性能全面领先。本次最新推出的鲲鹏应用使能套件BoostKit 2.0版本,面向大数据、分布式存储、数据库等八大场景,通过软硬协同调优和核心算法创新,主要应用的业务性能进一步提升20%以上。BoostKit通过智能预取、智能卸载、智能多核并行、智能软硬协同、智能算法的5级智能加速,让大数据处理更简单、高效,实现性能数倍提升。

开发使能,带来极简高效的开发体验

本次最新发布的鲲鹏Devkit 2.3版本新增了远程调测功能,结合鲲鹏云端环境,开发者在本地就可以一站式地完成开发、编译和调测。新版本也提供全面诊断调试工具,针对系统性能异常的定位准确率达到90%,系统故障排除时间缩短80%以上。为更好地支持应用迁移,鲲鹏DevKit 2.3独创性提供x86汇编一键翻译到鲲鹏的能力,平均迁移效率从每应用6人天提升到2人天。

昇腾MindStudio 3.0中新增了代码和模型迁移工具、训练可视化专家调优系统,让开发者更高效地基于昇腾软硬件平台进行开发。MindStudio迁移工具,能够在分钟级完成脚本和模型向昇腾的一键式迁移,平均工作量由1人月降低至2人天。

鲲鹏、昇腾基础软件的生态繁荣需要产业界全体成员共同努力。今天,鲲鹏社区和昇腾社区全新上线,从开发者社区走向产业社区,并启用hikunpeng.com和hiascend.com全新域名。新社区增强了技术支持与开发、学习发展与成长、生态合作与使能、行业应用与实践、产业沟通与交流等内容,汇聚全产业力量,打造面向鲲鹏、昇腾产业链上下游的一站式产业社区。

(责编：赵超、吕骞)