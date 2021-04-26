原标题：国内首个支持千亿参数大模型训练AI计算框架MindSpore 1.2发布

4月26日，华为开发者大会2021(Cloud)期间(简称HDC. Cloud 2021)，国内首个支持千亿参数大模型训练的AI计算框架MindSpore 1.2正式发布。最新1.2版本带来了AI框架领域“全自动并行、全场景AI、可解释推荐模型”三大创新，让开发者尽享AI开发。

全自动并行

在静态图模式下,MindSpore融合了流水线并行、模型并行和数据并行三种并行技术,开发者只需编写单机算法代码,添加少量并行标签,即可实现训练过程的自动切分,使得并行算法性能调优时间从月级降为小时级,同时训练性能相比业界标杆提升40%。

在动态图模式下,MindSpore独特的函数式微分设计,能从一阶微分轻易地扩展到高阶微分,并进行整图性能优化,大幅提升动态图性能;结合创新的通讯算子融合和多流并行机制,较其它AI框架,MindSpore动态图性能提升60%。

全场景AI

MindSpore实现了在云、边、端不同场景下硬件设备的快速应用、高效运行与有效协同。通过全场景AI的能力,Huawei Watch GT的抬腕识别率提升了80%,时延小于5ms,模型小于1KB,大幅提升了用户体验。

·在云端:通过自适应模型切分和服务内分布式并行调度技术,可支持超大模型在多张加速卡上的推理部署,且推理性能较目前业界领先的serving服务方式提升30%;

·在边缘侧:通过自适应模型压缩技术,将CV类(Computer Vision计算机视觉)模型压缩2/3,推理时间缩短50%,用户侧实测精度损失<1%,能有效解决边缘侧算力瓶颈;

·在端侧:模型即代码,将模型编译到代码里,实现了极小的ROM(Read-Only Memory储存内存)占用。同时,通过算子数据重排技术提升端侧Cache命中率,可降低推理时延,解决在超轻量IOT设备进行部署时受设备类型、内存等所限制的难题。

可解释推荐模型

MindSpore内置业界首个语义级可解释推荐模型TB-Net,基于原创知识图谱双向传导技术,从知识图谱的海量关系路径中,精准识别影响用户行为的核心特征和关键路径,提供个性化推荐和语义级的解释,可解释性评估指标相比业界模型提升63%。

自2020年3月开源以来,MindSpore社区拥有逾17万名开发者,软件下载量超过24万,在超过10个行业规模使用。此外,在码云(Gitee)上MindSpore的代码活跃度、影响力、社区活跃度、团队构建、流行趋势综合排名第一。目前,MindSpore已是发展最快的AI开源社区。

(责编：赵超、吕骞)