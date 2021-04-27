本报记者 李心萍

“综合统计监测和相关调研情况看，今年以来，就业工作延续总体平稳态势，实现良好开局。”在4月26日举行的人社部新闻发布会上，人社部就业促进司司长张莹说。

数据显示，一季度，城镇新增就业297万人，同比增加68万人，完成全年1100万人目标任务的27%。

——新增就业297万人，得益于中国经济持续稳定恢复，企业用工需求增加，为稳就业奠定坚实基础。

“加快招人速度！”广东惠州光弘科技股份有限公司董事长唐建兴，一天内第二次给公司人力资源总监下达招聘任务。作为华为、荣耀等手机制造商的供应商，光弘科技今年订单不断增长，新生产线预计5月投产，公司急需招工约4000人。

制造业景气明显回升，建筑业重返高位景气区间，服务业升至较高景气水平……订单激增、招聘“抢”人，企业生产经营活动加快带动就业市场稳步回暖。“从企业调查看，3/4的企业有招工需求，其中三成为扩张性招聘需求。市场机构网络招聘数据也显示，一季度招聘需求人数同比增加26%。”张莹说。

——新增就业297万人，得益于稳就业政策不断完善，就业服务持续优化，助力重点群体就业保持基本稳定。

迅速铺开“春风行动”，“点对点”输送162万名务工人员；累计举办超过3万场招聘会，发布超过2000万个岗位信息；为121万名困难毕业生发放求职创业补贴……这个春天，稳就业政策越来越细致、越来越有温度。

“就业开局平稳非常不容易。得益于稳就业政策、就业服务的持续推进，保持了重点群体就业基本稳定。”张莹表示，当前，高校毕业生就业总体平稳，农民工外出规模已恢复至春节前水平。

——新增就业297万人，得益于技能大培训，技能更强，就业更充分。

职业培训券来了！今年，人力资源和社会保障部门将依托电子社保卡，为符合条件的劳动者发放1000万张具有认证、结算、管理功能的培训券。

“培训券，真方便。”几天前，福建龙岩龙工机械配件有限公司工人陈荣清申请了电工焊工的中级培训，直接在手机上领取了1300元电子培训券，“有了培训券，不用垫钱不说，还能在手机上选择培训时间和地点。”

职业培训券成为劳动者的技能“充电卡”、企业的人才“充电桩”。截至3月底，各地累计发放职业培训券175.7万张，涉及上线渠道171个，培训机构1448个。

“随着经济的稳定恢复，预计就业将延续总体平稳态势。”张莹说。

（相关报道见第十三版）

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 01 版）

(责编：郝江震、白宇)