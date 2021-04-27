本报北京4月26日电 （记者林丽鹂）今年4月26日是第二十一个世界知识产权日，国新办举行新闻发布会，介绍《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2020）》（以下简称《报告》）有关情况。

全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖在发布会上表示，2020年，我国持续推进打击侵权假冒工作，知识产权保护迈出坚实步伐，市场化、法治化、国际化的营商环境进一步优化。我们将久久为功，致力打造世界创新高地和营商环境国际高地。

《报告》呈现了2020年保护知识产权工作情况，主要体现在6个方面。在统筹协调方面，党中央、国务院作出一系列决策部署，领导小组召开全国电视电话会，明确了年度工作要点，领导小组办公室和各成员单位积极推进落实，部门合作更加密切，区域协同更加高效。在法治保障方面，制修订了民法典、刑法、专利法、著作权法等一批法律法规和司法解释，进一步完善符合国际规则、适应中国国情的知识产权法律体系。在行政执法方面，聚焦重点领域、重点环节、重点产品，开展系列专项行动，重拳出击遏制侵权行为。在司法保护方面，打击犯罪更加严厉，检察监督更加充分，审判质效显著提升。在社会共治方面，深化行业自律，落实市场主体生产经营主体责任，强化纠纷调解，齐抓共管的治理格局日益形成。在宣传传播方面，聚焦重点工作，通过发布报告、典型案例等多种渠道广泛宣传，形成声势影响。

电商平台和微商网店假冒伪劣商品治理一直是人们关注的重点。特别是随着信息技术快速发展，侵权假冒呈现线上线下一体化、违法行为组织化、产销分工精细化等特点，侵权假冒治理难度不断加大。对此，甘霖说：“线上线下都要遵守法律。通过网络交易平台服务来开展网络交易活动的经营者，也要依法履行平台内经营者的义务。平台有平台的责任，经营者有经营者的义务，都要遵守法律。”

《报告》还展现了2020年优化营商环境的主要成效，体现在4个方面。一是完善外商投资服务，发挥贸易平台作用，提高商事活动效率，投资贸易更加便利。二是进一步放宽市场准入，便利企业准入，便捷产品准入，简政放权更加充分。三是不断创新监管方式，严格竞争执法，加强产权保护，执法司法更加有效。四是有效推行帮扶措施，持续提升注册、登记等审查效率，加大减税降费力度，政务服务更加全面。

我国持之以恒保护知识产权、优化营商环境，获得国际社会肯定。世界知识产权组织发布的2020年全球创新指数报告显示，中国排名第十四位，是进入前30名的唯一中等收入经济体。世界银行发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告指出，中国优化营商环境的改革举措，为全球其他经济体提供了借鉴，有力推动全球营商环境水平整体提升。

近期，国务院办公厅印发《2021年政务公开工作要点》，提出要加强反垄断与反不正当竞争执法信息公开工作，一视同仁公正监管。目前，全国各级市场监管部门根据反不正当竞争法作出的行政处罚依法归集到国家企业信用信息公示系统进行公示，市场监管总局也对近期查办的不正当竞争案件，通过总局官网向社会公布行政处罚。

甘霖说：“下一步，我们还会进一步对反垄断和反不正当竞争执法的相关信息加大公开力度，加大对违法案件的公示，发挥以案释法作用。”

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 04 版）

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