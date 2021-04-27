本报记者 刘晓宇 王崟欣

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“十四五”已开局起步，如何进一步塑造数字中国建设新优势？在刚刚闭幕的第四届数字中国建设峰会上，20场分论坛主题涵盖了数字中国建设的方方面面；23个省份和34家央企组团参展，来宾和参观群众超过10万人；依托峰会平台效应，一批数字经济项目在峰会期间签约，为推动数字中国建设激发了新动能。

签约项目523个，总投资额达3188亿元……4月26日，第四届数字中国建设峰会在福建省福州市闭幕，本届峰会交出了一份亮眼的成绩单。

凝聚共识

共建数字中国

峰会开幕当天发布的《数字中国发展报告（2020年）》显示：“十三五”期间，我国数字经济总量跃居世界第二，成为驱动经济高质量发展的关键力量。

“十四五”已开局起步，如何进一步塑造数字中国建设新优势？

“核心技术是国之重器。”中宣部副部长，中央网信办主任、国家互联网信息办公室主任庄荣文说。

中国电信董事长柯瑞文表示，“建设网络强国、数字中国，必须加强关键核心技术的攻关，把科技自立自强作为企业发展的战略支撑。”中兴通讯董事长李自学认为，新一轮的数字经济新浪潮将以5G、人工智能、大数据等新一代数字技术的融合运用为主要标志。

新基建布局成为“硬核”支撑。华为轮值董事长胡厚崑提出，发展数字经济首先要持续完善数字基础设施，“以连接和计算为核心的数字基础设施应该得到更多的重视和投入。多样化、普惠的算力将成为一种新的公共资源和公共服务，从而更好地支撑数据要素的市场流通。”

人才是“软实力”成为共识。峰会前夜，一场以“人才培育与科技创新”为主题的院士沙龙在三坊七巷古厝内举办。80多名知名专家学者、企业家齐聚一堂，畅谈对数字经济发展的思考。

中国工程院院士、同济大学校长陈杰认为，建设数字中国，大学应该做好准备，积极培养数字人才，为数字化转型输送源源不断的动能。

互联互通

共创合作成果

4月25日晚，闽江之上，一场分论坛被搬到了游船上。近百名嘉宾走出场馆，在福州的美好夜景中共话未来，展望下一个10年数字经济的发展。与此同时，不在现场的人打开手机，轻点“数字峰会”小程序，也能实时“云逛”各个会场。

突破常规展会的形式与内涵，将嘉宾和观众参与的舞台拓展到场馆外，并延伸至云端，正是此次峰会的精心设计。本届峰会上，这样的巧思还有很多。

数字峰会更“数字”。一台机器人小车，实际是峰会众多的“志愿者”之一；一块场馆内随处可见的蓝色屏幕，汇集了场馆内的人流量实时数据。不仅如此，对准屏幕“刷脸”，嘉宾当天的活动时间、座位号便在屏幕上清晰呈现；峰会上众多企业展示的8K超高清视频技术，已经在此次峰会的宣传片中应用，让观众一饱眼福。

论坛主题显新意。数字政府、大数据、数字丝路、数字城市、人工智能……20场分论坛主题设置涵盖了数字中国建设的方方面面，又紧贴当下热点。

23个省份和34家央企组团参展，来宾和参观群众超过10万人。依托峰会平台效应，一批数字经济项目在峰会期间签约。在成都天府新区数字经济产业专场推介上，成都超算中心和福建维安格科技有限公司签下合作大单。“我们提供稳健的超算平台，你们为工业企业造出可靠的核心软件。”对于合作前景，成都超算中心副总经理王晓成底气十足。

26日上午，第四届数字中国建设峰会数字经济重大项目集中签约环节，50个项目集中签约，总投资额超1000亿元。

数字赋能

共享美好生活

会议室里，与会嘉宾畅谈着未来的科技生活。而同期举办的成果展览会上，前三届峰会中畅想的美好愿景已然成为现实——数字化发展的成果，正在惠及人们的日常生活。

“你好，欢迎来到网龙的展台，我是你们的朋友李清照。”在网龙网络公司的展台前，一个会作词、自带“文雅”属性的人工智能机器人“李清照”吸引了众多家长和孩子围观。现场，“李清照”正讲解《如梦令》，小朋友们听得聚精会神：“这么上课，可太有意思了！”

这样的新奇体验，在数字峰会现场比比皆是。

米粒大小的黑色芯片，“只要安装进手机电源适配器中，便可节省一半的充电时间。”在福建福光股份有限公司展台上，福芯电子的快充方案吸引了不少参展商。在科大讯飞的展台，无论粤语还是四川话，小小录音本都能够一字不差地完成实时转写，精度可以达到98%。

会场之外，更有数字应用的广阔舞台。20条地铁线贯穿城市南北，24小时的运维图闪烁不息、7500人的检修队伍日夜忙碌……繁忙的广州，地下交通是城市动脉。如何让维修师更快“把脉”地铁线路“痛点”？来自福建的亿联网络给出了解决方案：在手持一体机上，故障检测、上传、通话、反馈“一键掌握”，维修沟通时间直接压缩了三成。

看似普通的路灯，却能根据周围环境自动调节明暗；一个寻常井盖，在底部安装传感器，就能实现汛期危险预警……在华为公司的展台，数字技术赋能，城市治理愈发精细。

“加快推动数字产业化、产业数字化。”迈向新征程，激发新动能，数字中国建设正快马加鞭、有力推进。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 07 版）

(责编：郝江震、白宇)