我国有效发明专利产业化率为34.7%
2021年04月27日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月26日电 （记者谷业凯）国家知识产权局26日发布的《2020年中国专利调查报告》显示，2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%，企业有效发明专利产业化率为44.9%。“十三五”时期，我国有效发明专利产业化率稳定在30%以上，企业有效发明专利产业化率均在40%以上。
据统计，2020年我国专利转移转化指数为54.7，比2019年提高3.6。该指数以50作为荣枯线，高于50时，反映专利转移转化活动活跃。
调查还显示，我国企业专利权人遭遇侵权后采取维权措施的比例为73.9%，较2015年调查数据提高11.1个百分点，表明专利权人在遭遇侵权后，会更加主动维护自身合法权益。
《 人民日报 》（ 2021年04月27日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)
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