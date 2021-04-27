本报合肥4月26日电 （记者韩俊杰）26日上午，2021中国（安徽）科技创新成果转化交易会在安徽创新馆开幕。本次活动由科技部、中国科学院、安徽省人民政府联合主办。

开幕式上，播放了《“皖”美创新》专题片，安徽科技大市场鸣锣开市。现场分别发布了中国科学院科技创新重大成果、合肥综合性国家科学中心科技创新重大成果和安徽省科技计划项目重大成果，线上发布1000余项科技创新成果。

本届中国（安徽）科交会以“夯实创新基础，加快科技成果转化”为主题，采取线上线下相结合的形式举办，将集中展示一批“四个面向”的最新成果，签约一批科技“双招双引”、大院大所合作项目，组织一批科技成果对接合作项目路演交易活动。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 07 版）

(责编：郝江震、白宇)