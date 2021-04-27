本报合肥4月26日电 （记者 常钦）记者从在安徽省凤阳县小岗村召开的农业农村政策与改革工作会议上获悉：截至目前，我国清查核实农村集体资产6.5万亿元，集体土地等资源65.5亿亩，确认集体成员9亿人，完成了农村承包地确权登记颁证，将15亿亩承包地确权给2亿农户，完善承包合同并颁发2亿份证书，基本实现“底清账明”。

着眼于农业现代化，加快构建小农户与现代农业有机衔接体制机制是深化农村改革的一项重要任务。据介绍，目前，纳入名录系统的家庭农场超过300万个，依法注册登记的农民合作社225万家、带动1亿小农户，农业社会化服务组织90万家、服务7000万农户。

今年要基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务。各地要认真抓好成员界定、证书发放、登记赋码、资产管理、资料归档、总结表彰等关键环节，层层压实责任，规范有序推进，确保年底前如期保质完成各项试点任务。要稳慎推进二轮延包试点。去年，农业农村部在16个省、20个县开展了以村组为单位的二轮延包试点，今年还要继续扩大试点范围，在有条件的地区开展整乡镇试点，进一步摸清可能遇到的各种问题，探索切实可行的解决方案。要扎实推进新一轮宅基地制度改革试点。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 10 版）

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