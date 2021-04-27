人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

我国农村集体资产“底清账明”

清查核实农村集体资产六点五万亿元

2021年04月27日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报合肥4月26日电  （记者 常钦）记者从在安徽省凤阳县小岗村召开的农业农村政策与改革工作会议上获悉：截至目前，我国清查核实农村集体资产6.5万亿元，集体土地等资源65.5亿亩，确认集体成员9亿人，完成了农村承包地确权登记颁证，将15亿亩承包地确权给2亿农户，完善承包合同并颁发2亿份证书，基本实现“底清账明”。

　　着眼于农业现代化，加快构建小农户与现代农业有机衔接体制机制是深化农村改革的一项重要任务。据介绍，目前，纳入名录系统的家庭农场超过300万个，依法注册登记的农民合作社225万家、带动1亿小农户，农业社会化服务组织90万家、服务7000万农户。

　　今年要基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务。各地要认真抓好成员界定、证书发放、登记赋码、资产管理、资料归档、总结表彰等关键环节，层层压实责任，规范有序推进，确保年底前如期保质完成各项试点任务。要稳慎推进二轮延包试点。去年，农业农村部在16个省、20个县开展了以村组为单位的二轮延包试点，今年还要继续扩大试点范围，在有条件的地区开展整乡镇试点，进一步摸清可能遇到的各种问题，探索切实可行的解决方案。要扎实推进新一轮宅基地制度改革试点。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
创新提升效率 青岛全自动化港口充满科技感
　　人民网青岛4月26日电 （记者孙博洋）日前，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进了山东青岛西海岸新区。25日，记者团一行来到青岛港全自动化码头，现场感受了科技创新带来的效率提升。…
中粮集团吕军：创新体制机制 增强国企竞争力
　　中粮油脂东海粮油码头一景。 中粮集团供图 人民网北京4月26日电 （黄盛）作为第一批国有资本投资公司改革试点的央企，近年来中粮集团稳步推进混合所有制改革和三项制度改革，创新市场化体制机制。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部