本报记者 马 原

“这两年身边买新能源车的朋友越来越多，单位和小区也都有了充电桩。”北京青年小叶结婚后的第一件事就是以家庭为单位申请北京小客车新能源指标。

国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

工信部数据显示，我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过550万辆。国产新能源汽车正踏着中国智造的产业升级阶梯不断前进。

电池技术革新推进绿色转型

“2020年，中国汽车市场成为全球车市为数不多的亮点，年销量占世界汽车总销量的份额提升至33%。”中国汽车工业协会有关负责人说。以电力、氢能源为动力的新能源汽车正成为重要交通工具。

新能源汽车之所以被寄予厚望，是因为国产品牌在核心技术上有“换道超车”的可能。近年来，以三元锂电池、磷酸铁锂电池为攻坚方向，国产品牌在包括动力电池、驱动电机、电控系统等在内的核心零部件领域处于国际先进水平。

“高温和碰撞会打破锂电池内部的化学物质平衡稳定。”业内人士解释。作为自主研发动力电池同时生产整车的国产品牌，威马汽车自主研发的电池包技术，能够确保电芯温度始终保持在安全范围内；电池包由高强度钢结构层层分隔包裹，可有效抵御碰撞和挤压带来的冲击。

通过研发安全、可靠、耐用的全球领先的电池包平台化技术，国产品牌可实现电池质量安全可控，同时加快推进能源绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。

大数据赋能优化出行体验

随着智慧道路、通信网络、云端技术等科技融合发展，新能源汽车产业将传统汽车在零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的工业链条逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”，网联化趋势将加速全行业的信息化发展。

3月11日，工信部组织召开智能网联汽车相关座谈会。有关人士在会上表示，智能网联汽车是未来产业发展的战略制高点，当前正处于技术快速演进、产业加速布局的关键阶段。得益于卫星遥感技术、5G通信基础设施建设，国产新能源汽车在智能网联化的研究上成果颇丰。

“网联化背景下，卫星通信、高分遥感卫星、人工智能等技术除了落地在新能源汽车的自动驾驶等应用上，也可实现网上检修汽车、车家互联，人在车里就能远程控制智能家居产品。”威马汽车创始人沈晖说。

立足自主研发，国产新能源车企打通了汽车研发、生产制造、新零售等各个环节，利用移动端大数据为消费者量身设计最佳出行体验。据悉，截至2020年10月，威马汽车已获国内专利868项。

新能源汽车将高度智能化

“新能源汽车的智能系统让我提前感受到科技感和未来感。”来自广州的李妙知话语间都是赞赏。这位“80后”购买威马汽车已经3年，他十分看好未来新能源汽车的无人驾驶、自动泊车、疲劳检测等功能。

智能化为什么总和新能源汽车联系起来？一位汽车从业人士说，车载智能设备需要很多电控器件和传感器，燃油车的节气门、变速箱等复杂部件都会增加智能化控制的难度和成本。而对新能源汽车来说，经电脑处理后的数据可以直接传给电机、电池、电控三大部件，能在短时间内实现精准控制，成本更低。

当前，多个国产品牌的新能源汽车已达到高度智能化。以威马汽车为例，用户可使用自然语音交互、语音控制、自动驾驶和自动泊车功能。

“未来新能源汽车的智能属性会越来越强。”沈晖分析，“安全、舒适、高效节能都将成为新能源汽车智能化的发展方向。”

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 10 版）

(责编：郝江震、白宇)