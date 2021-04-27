本报北京4月26日电 （记者欧阳洁）记者从日前召开的网络借贷风险专项整治工作电视电话会议上获悉：中央部门和地方建立常态化监测机制，及时取缔违规机构。截至2020年末，4676家纳入专项整治的网贷机构全部停止开展业务，3210家网贷机构存量业务已经清零，对存量尚未清零的机构，建立跟踪机制定期通报督导。公安机关缉捕外逃犯罪嫌疑人近百名，累计追缴涉案资产价值约860亿元。会议指出，网贷专项整治工作的重心已转入存量风险处置和长效机制建设，要求持之以恒做好网贷存量风险处置工作，坚决维护人民群众合法财产利益。

会议要求，加大正常退出机构风险化解力度，持续加大监测力度，严禁停业机构开展新的网贷撮合业务，并加强对重点平台监测。同时要依法加快刑事立案机构资产处置进度，切实做好“阳光办案”，及时公布案件处置进展，回应出借人关切。对于难以良性退出、出借人反映强烈的机构以及停业后转入线下继续经营的机构，要尽快将线索移送公安机关。

会议同时要求，要健全网贷风险监管长效机制，对任何非持牌从事互联网放贷业务的平台，一律按照非法金融活动进行查处，坚持鼓励金融市场依法公平竞争，着力破除垄断，防止资本无序扩张，及时制止“伪创新”“乱创新”。

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《 人民日报 》（ 2021年04月27日 10 版）

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