本报南京4月26日电 （记者刘诗瑶）近日，中国宇航学会发布2021年宇航领域科学问题和技术难题：太阳磁场周期性反转与太阳全球磁场探测、星系生态环境中的反馈效应及“重子缺失”问题、利用太空原位资源实现人类长期地外生存、空间准绝对零度超低温热管理技术、可重复使用液体火箭发动机设计技术、基于核聚变推进系统的空间飞行器设计技术、大空域跨速域高超飞行器气动布局设计方法与技术、吸气式高速飞行器内外流耦合声振环境评估与预示技术、地球同步轨道星地全天时安全通信技术、空间高压大功率发电与电力管理技术。

2021年宇航领域科学问题和技术难题的发布人，中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司研究发展部部长王巍表示，在科技创新，尤其是原始创新活动中，提出问题比解决问题显得更为关键。作为宇航领域广泛联系一线科技工作者的桥梁，中国宇航学会将持续推进科学问题和技术难题的征集和发布。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 12 版）

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