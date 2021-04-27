本报合肥4月26日电 （记者徐靖）中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、周宗权研究组近期将光存储时间提升至1小时，大幅刷新2013年德国团队创造的1分钟的世界纪录，向实现量子优盘迈出重要一步。该成果日前发表于国际学术期刊《自然·通讯》。

光的存储在量子通信领域尤其重要，这是因为基于光量子存储可以构建量子中继，从而克服传输损耗建立远程通信网。另一种远程量子通信的解决方案是量子优盘，即把光子存储到超长寿命量子存储器中，然后通过直接运输量子优盘来传输量子信息。考虑到飞机和高铁等运输工具的速度，量子优盘的光存储时间需要达到小时量级。

李传锋、周宗权研究组2015年研制出光学拉曼外差探测核磁共振谱仪，刻画了掺铕硅酸钇晶体光学跃迁的完整哈密顿量。近期，他们结合“原子频率梳”等技术，成功实现光信号的长寿命存储。实验中，光信号经历了光学激发、自旋激发、自旋保护脉冲等一系列操作后，最终被读取为光信号，总存储时间长达1小时，且光的相位存储“保真度”高达96.4±2.5%。

这一成果将光存储时间从分钟量级推进至小时量级，满足了量子优盘对光存储时间指标的基本需求。接下来，研究组将通过优化存储效率及信噪比，努力实现量子优盘。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 12 版）

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