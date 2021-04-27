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巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作会议召开

加强监测与帮扶 防止残疾人返贫

2021年04月27日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报贵阳4月26日电  （记者汪志球）记者从中国残联、国家乡村振兴局共同召开的巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作会议上了解到，我国700多万建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫，但部分残疾人脱贫不够稳定，还需进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

　　会议指出，要及时将易返贫致贫残疾人纳入防止返贫致贫监测范围和帮扶机制，建立残疾人跟踪访视机制，做到残疾人返贫致贫“早发现、早干预、早帮扶”。要继续落实“两不愁、三保障”各项扶持政策，进一步加大已脱贫残疾人的稳岗就业帮扶，持续推动对残疾人家庭的产业帮扶。要不断加强为农村残疾人提供服务的能力，解决好重度残疾人、一户多残等特殊家庭的需求，做好农村残疾人康复服务、重度残疾人家庭无障碍改造、重度残疾人托养照护服务等相关工作。

　　会议要求，各级残联组织要切实履行好“代表、管理、服务”的职责，履职尽责，主动作为。要加快推进农村基层残疾人组织建设，发挥农村基层残疾人组织密切联系和服务残疾人的作用。要切实转变工作作风，走进残疾人家庭，了解困难残疾人家庭的实际状况和需求。要充分发挥大数据平台作用，为残疾人做好精准服务。各级残联、扶贫、民政等部门要紧密配合、形成合力，推动各项残疾人帮扶政策有效落实。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 13 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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