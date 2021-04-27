本报武汉4月26日电 （记者范昊天）记者从26日召开的长江河湖保护与修复高端论坛获悉：为迎接汛期，今年拟将长江流域107座水工程纳入联合调度，其中控制性水库47座，总调节库容1066亿立方米，总防洪库容695亿立方米。目前长江干支流已建成防洪控制性水库55座、防洪库容约649亿立方米，已达规划防洪库容89%。流域水库群调度格局初步形成。

本次论坛主题为“聚焦长江河湖大保护，共谋绿色发展新篇章”。论坛上，水利部长江水利委员会公布了2016年以来长江治理与保护工作成效。

优化水资源配置格局。截至今年4月25日，南水北调中线工程累计供水375亿立方米。截至4月初，南水北调东线一期工程累计调水入山东省46亿立方米。长江委加强水质安全管理，系统梳理长江流域2.4万个入河排污口基本信息，推进入河排污口整治与整改提升。

强化生态需水保障。长江委开展流域河湖生态水量（流量）研究，确定生态流量监管河湖110条（控制断面190个）的生态流量保障目标，开发运行长江流域生态流量监管平台，持续开展三峡水库以及溪洛渡、向家坝、三峡水库联合生态调度试验，2020年长江沙市断面四大家鱼鱼卵年径流量达20.22亿粒，为2011年以来最高。

加强水土流失防治。长江流域新增水土流失治理面积9.88万平方公里，水土流失面积较2010年减少4.96万平方公里，减幅达12.68%，其中中度及以上侵蚀面积减幅达58%，实现水土流失面积和强度双降。

严格水行政执法监督。长江委加强河道采砂管理，暗访巡江检查近300次，累计巡查江段超12万公里，指导各地查处非法采运砂船舶7200余艘（次）；加强河湖水域岸线管理，开展长江干流岸线保护和利用专项检查行动，截至目前，2441个涉嫌违法违规项目已完成清理整治2431个；暗访河湖2200余条（个）、督促完成1.1万余个“四乱”问题整改，河湖面貌明显好转。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)