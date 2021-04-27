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国家防总派出工作组赴重点地区开展汛前检查

2021年04月27日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月26日电  （记者邱超奕）据气象部门预测，今年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，旱涝并重，区域性、阶段性旱涝灾害明显，极端天气气候事件偏多。记者从应急管理部获悉：国家防总近期组织7个工作组分赴长江、黄河、珠江、淮河、松花江、辽河、海河等七大江河和太湖流域18个省份检查防汛抗旱准备工作。

　　工作组分别由国家发展改革委、水利部、应急管理部等部门的负责同志带队，重点检查防汛抗旱责任落实、预案修订、隐患排查、抢险应急等情况，督促各地立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，细化落实措施，做好迎汛备汛各项准备。针对检查中发现的问题和薄弱环节，各组要求地方尽快排查整改，补齐短板和不足，切实做好防汛度汛抢险应急各项准备。

　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 14 版）

(责编：李源、初梓瑞)

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