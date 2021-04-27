实施多项林业重点工程
西藏草原综合植被盖度达47%
2021年04月27日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报拉萨4月26日电 （记者袁泉、鲜敢）日前，记者从西藏自治区林业和草原局获悉：“十三五”时期，西藏通过实施天然林保护、退耕还林、防沙治沙等林业重点工程，共到位林草生态保护与建设资金202.3亿元，森林覆盖率由12.14%提高至12.31%，草原综合植被盖度由42.3%提高到47%。
“十三五”时期，西藏通过实施营造林工程先造后补，开展飞播造林试验，试验推广“江水上山”水能提灌技术；大力实施防沙治沙、退耕退牧还林还草、重要湿地保护与恢复、自然保护区建设等重点生态保护修复工程，实现了林草事业快速发展，完成营造林596.48万亩，累计在深度贫困县实施营造林、退耕还林、防沙治沙等林草项目1764万亩。
《 人民日报 》（ 2021年04月27日 14 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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