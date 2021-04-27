本报广州4月26日电 （记者洪秋婷）近日，国家林业和草原局专家验收组对珠三角9市森林城市建设进行考核后，一致认为珠三角国家森林城市群通过国家级考核验收，标志着我国首个森林城市群——珠三角国家森林城市群正式建成。

据介绍，2016年8月，原国家林业局批复同意珠三角地区成为全国首个“国家级森林城市群建设示范区”；2017年4月，广东省印发《珠三角国家森林城市群建设规划》，全面启动珠三角国家森林城市群建设。2018年，珠三角9市实现森林城市全覆盖；2020年，16项指标全部达到《国家森林城市群评价指标》标准，珠三角国家森林城市群建设规划提出的各项重点任务超额完成，已基本建成林城一体、生态宜居、人与自然和谐相处的森林城市群。

5年来，珠三角地区完成碳汇造林3.4万公顷，湿地类型的自然保护区达到26个，湿地公园达127个；共建设带状森林89处、街心公园717个，新建和提升生态景观林带6900公里、绿道4200公里，古驿道绿化提升86公里，建设碧道97.79公里。

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《 人民日报 》（ 2021年04月27日 14 版）

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