人民网北京4月27日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，近日，自然资源部海洋预警监测司发布2020年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》。

2020年《中国海洋灾害公报》数据截图。（来源：自然资源部网站）

《中国海洋灾害公报》显示：2020年，我国海洋灾害以风暴潮和海浪灾害为主，海冰、赤潮、绿潮等灾害也有不同程度发生。各类海洋灾害共造成直接经济损失8.32亿元，死亡（含失踪）6人。与近十年（2011-2020年）相比，2020年海洋灾害直接经济损失和死亡（含失踪）人数均为最低值，分别为平均值的9％和12％。

2020年《中国海洋灾害公报》数据截图。（来源：自然资源部网站）

2020年，我国沿海共发生风暴潮过程14次（统计范围为达到蓝色及以上预警级别的风暴潮过程），7次造成灾害，直接经济损失8.10亿元。我国近海共发生有效波高4.0米（含）以上的灾害性海浪过程36次，其中台风浪18次，冷空气浪和气旋浪18次。2019/2020年冬季，我国渤海和黄海北部海域受海冰影响较常年偏轻，未造成直接经济损失，共发现赤潮31次，累计面积1748平方千米。其中，有毒赤潮2次，累计面积81平方千米。2020年4-7月，绿潮灾害继续影响我国黄海海域，但与近十年相比，2020年浒苔绿潮具有消亡时间早，分布面积和覆盖面积小等特点。浒苔绿潮消亡时间提前至7月下旬；最大分布面积和最大覆盖面积均为最低值。全年我国未发生海啸灾害。

2020年《中国海平面公报》数据截图。（来源：自然资源部网站）

《中国海平面公报》显示：中国沿海海平面变化总体呈波动上升趋势。1980-2020年，中国沿海海平面上升速率为3.4毫米/年，高于同时段全球平均水平。2020年，中国沿海海平面较常年高73毫米，为1980年以来第三高。过去十年（2011-2020年）中国沿海海平面均处于近四十年来高位。

2020年，中国沿海海平面变化区域特征明显，与常年相比，渤海、黄海、东海和南海沿海海平面分别高86毫米、60毫米、79毫米和68毫米。与2019年相比，2020年中国沿海海平面总体呈现“北升南降”的特点，渤海和黄海沿海海平面均上升12毫米，东海和南海沿海海平面均下降9毫米。

2020年，中国沿海海平面偏高，加剧了风暴潮和滨海城市洪涝的影响程度，其中浙江和广东沿海受影响较大。与2019年相比，长江口、钱塘江口咸潮入侵程度总体减轻，珠江口咸潮入侵程度加重。受海平面上升及多种因素影响，辽宁、江苏、福建和广西沿海部分岸段海岸侵蚀加剧；辽宁、河北和江苏沿海局部地区海水入侵范围加大。

(责编：李源、高雷)