人民网北京4月27日电 （记者李源）自然资源部昨日在官方网站发布其组织编写的《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》(以下简称《报告》)。据介绍，《报告》通过系统梳理历史长期调查数据，并结合最新高分辨率卫星遥感调查成果，持续跟踪掌握钓鱼岛及其附属岛屿海底地形地貌状况，进一步补充完善了钓鱼岛及其附属岛屿的基础地理数据体系，对钓鱼岛资源管理与生态环境保护具有重要的支撑作用。

针对调查目的，《报告》指出，通过梳理历史调查成果并开展专题调查研究，获得钓鱼岛及其附属岛屿的高分辨率海岛地形数据（包括岛陆与30米以浅区域），编制最新大比例尺海岛地形地貌专题图。

对于调查内容，《报告》介绍，基于历史长期调查成果，采用最新高分辨率卫星遥感等调查方式，开展岛陆地形地貌与浅海地形地貌两部分调查，调查区域覆盖钓鱼岛及其附属岛屿的主要海岛。

调查结果方面，《报告》以钓鱼岛、北小岛和南小岛等岛屿为例介绍并展示了部分最新调查结果。

钓鱼岛地形地貌调查结果

钓鱼岛属于侵蚀剥蚀低山丘陵，地形陡峭，中央山脉山脊线呈东西走向，连接主峰高华峰（海拔362米）和神农峰（海拔320米），位于岛屿中南部，形成了北坡稍缓、南坡陡峭的地形格局。图1和图2分别为钓鱼岛遥感影像图和地貌图。

钓鱼岛近岸有较为宽阔的浅海区域，尤其是东钓角附近，有宽广的水下浅滩发育，并与飞屿周边浅滩相连接。图3为钓鱼岛近岸30米以浅区域的地形图。

图1 钓鱼岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图2 钓鱼岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

图3 钓鱼岛浅海地形图。（来源：自然资源部网站）

北小岛地形地貌

北小岛属侵蚀剥蚀丘陵地貌，地形起伏较大，海岸类型为基岩海岸，海蚀作用强烈，发育有海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等海蚀地貌。北小岛东南部的狮峰（118米）与其西北的鹰峰（125米）、莲花石（62米）和孔明石（62米）等三个独立尖岩，经海蚀平台连成一体。图4、图5和图6分别为北小岛遥感影像图、地貌图和现场观测照片。

北小岛与南小岛之间的橄榄门水深在10米左右，宽约200米。两岛的近岸浅海区域（30米以浅）连成一片，西南侧狭窄，而其东北侧宽阔延伸近2千米，其间分布了一系列潮沟地形。北小岛西南和东北两侧海岸有大量垂直于海岸的潮沟和礁坪发育。图7为北小岛与南小岛浅海水下地形图。

图4 北小岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图5 北小岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

图6 北小岛现场观测照片。（来源：自然资源部网站）

图7 北小岛与南小岛浅海地形图。（来源：自然资源部网站）

南小岛地形地貌

南小岛属侵蚀剥蚀丘陵地貌，总体呈椭圆形，由岛屿主体拳头岭与东南的一个尖岩——拇指峰，经海蚀平台连接而成。地势西北、东南高，中间部位低。图8和图9分别为南小岛遥感影像图和地貌图。

根据图7所示，南小岛的近岸浅滩与北小岛连成一片，且南小岛东北侧海岸有大量垂直于海岸的潮沟和礁坪发育。

图8 南小岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图9 南小岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

(责编：李源、高雷)