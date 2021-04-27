人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

钓鱼岛及其附属岛屿最新地形地貌公布

2021年04月27日08:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月27日电 （记者李源）自然资源部昨日在官方网站发布其组织编写的《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》(以下简称《报告》)。据介绍，《报告》通过系统梳理历史长期调查数据，并结合最新高分辨率卫星遥感调查成果，持续跟踪掌握钓鱼岛及其附属岛屿海底地形地貌状况，进一步补充完善了钓鱼岛及其附属岛屿的基础地理数据体系，对钓鱼岛资源管理与生态环境保护具有重要的支撑作用。

针对调查目的，《报告》指出，通过梳理历史调查成果并开展专题调查研究，获得钓鱼岛及其附属岛屿的高分辨率海岛地形数据（包括岛陆与30米以浅区域），编制最新大比例尺海岛地形地貌专题图。

对于调查内容，《报告》介绍，基于历史长期调查成果，采用最新高分辨率卫星遥感等调查方式，开展岛陆地形地貌与浅海地形地貌两部分调查，调查区域覆盖钓鱼岛及其附属岛屿的主要海岛。

调查结果方面，《报告》以钓鱼岛、北小岛和南小岛等岛屿为例介绍并展示了部分最新调查结果。

钓鱼岛地形地貌调查结果

钓鱼岛属于侵蚀剥蚀低山丘陵，地形陡峭，中央山脉山脊线呈东西走向，连接主峰高华峰（海拔362米）和神农峰（海拔320米），位于岛屿中南部，形成了北坡稍缓、南坡陡峭的地形格局。图1和图2分别为钓鱼岛遥感影像图和地貌图。

钓鱼岛近岸有较为宽阔的浅海区域，尤其是东钓角附近，有宽广的水下浅滩发育，并与飞屿周边浅滩相连接。图3为钓鱼岛近岸30米以浅区域的地形图。

图1 钓鱼岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图2 钓鱼岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

图3 钓鱼岛浅海地形图。（来源：自然资源部网站）

北小岛地形地貌

北小岛属侵蚀剥蚀丘陵地貌，地形起伏较大，海岸类型为基岩海岸，海蚀作用强烈，发育有海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等海蚀地貌。北小岛东南部的狮峰（118米）与其西北的鹰峰（125米）、莲花石（62米）和孔明石（62米）等三个独立尖岩，经海蚀平台连成一体。图4、图5和图6分别为北小岛遥感影像图、地貌图和现场观测照片。

北小岛与南小岛之间的橄榄门水深在10米左右，宽约200米。两岛的近岸浅海区域（30米以浅）连成一片，西南侧狭窄，而其东北侧宽阔延伸近2千米，其间分布了一系列潮沟地形。北小岛西南和东北两侧海岸有大量垂直于海岸的潮沟和礁坪发育。图7为北小岛与南小岛浅海水下地形图。

图4 北小岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图5 北小岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

图6 北小岛现场观测照片。（来源：自然资源部网站）

图7 北小岛与南小岛浅海地形图。（来源：自然资源部网站）

南小岛地形地貌

南小岛属侵蚀剥蚀丘陵地貌，总体呈椭圆形，由岛屿主体拳头岭与东南的一个尖岩——拇指峰，经海蚀平台连接而成。地势西北、东南高，中间部位低。图8和图9分别为南小岛遥感影像图和地貌图。

根据图7所示，南小岛的近岸浅滩与北小岛连成一片，且南小岛东北侧海岸有大量垂直于海岸的潮沟和礁坪发育。

图8 南小岛遥感影像图。（来源：自然资源部网站）

图9 南小岛地貌图。（来源：自然资源部网站）

(责编：李源、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
钓鱼岛及其附属岛屿最新地形地貌公布
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）自然资源部昨日在官方网站发布其组织编写的《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》(以下简称《报告》)。据介绍，《报告》通过系统梳理历史长期调查数据，并结合最新高分辨率卫星遥感调查成果，持续跟踪掌握钓鱼岛及其附属岛屿海底地形地貌状况，进一步补充完善了钓鱼岛及其附属岛屿的基础地理数据体系，对钓鱼岛资源管理与生态环境保护具有重要的支撑作用。…
自然资源部：去年海洋灾害直接经济损失和死亡人数均为近十年来最低
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，近日，自然资源部海洋预警监测司发布2020年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》。 2020年《中国海洋灾害公报》数据截图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部