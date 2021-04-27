人民网北京4月27日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，今年我国气象年景总体偏差，旱涝并重，区域性阶段性旱涝灾害明显，农业抗灾夺丰收任务繁重。对此，农业农村部昨日召开农业防汛抗旱领导小组会议。会议指出，各级农业农村部门要清醒认识，把灾害影响估计得更充分，把应对措施准备得更充足，把防灾减灾工作做得更扎实，用做好工作的确定性应对自然灾害的不确定性，最大限度减轻灾害影响。

会议要求，各级农业农村部门要紧紧围绕确保粮食安全和重要农产品有效供给的任务目标，分区分类施策，精准指导服务，抓细抓好防灾减灾各项措施落实。会议提出五方面重要部署——

一是责任要压实。要明确责任清单，把责任细化到岗落实到人，密切配合，及时沟通，把工作做实做细。

二是准备要提前。及时制定完善防灾减灾预案，适时开展应急演练，及早做好物资准备，加快推进高标准农田建设。加强与气象、应急、水利等部门沟通会商，及时发布预警信息，提前落实防御措施。

三是监测要加密。加强应急值守，做好灾情调度，及早发现、准确评估灾害发生范围、影响等情况。

四是指导要到位。科学制定农业防灾减灾技术方案。第一时间组派工作督导组和专家指导组，深入灾区开展巡回技术服务。

五是宣传要加强。充分利用各种媒体普及农业防灾减灾知识和技术措施，宣传各地农业抗灾救灾工作。

会议强调，各级农业农村部门要提高政治站位，增强忧患意识，坚持底线思维，立足抗灾夺丰收，强化指导服务，积极主动应对，赢得全年粮食和农业丰收主动权。

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