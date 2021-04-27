全国农村集体产权制度改革工作推进会暨农业农村政策与改革工作会议。（来源：农业农村部网站）

人民网北京4月27日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部在安徽小岗村召开全国农村集体产权制度改革工作推进会暨农业农村政策与改革工作会议。会议要求，深化农村改革要坚持农民主体地位，实行分类指导，用好试点手段，审慎稳妥推进。今年要基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务，扎实推进二轮土地承包到期延包和宅基地制度改革试点等工作，确保按时保质完成中央部署的硬任务。

会议指出，“三农”工作重心已历史性地转向全面推进乡村振兴，务必用好农村改革这个法宝，清除制约农村社会生产力发展的体制机制障碍。务必坚持把处理好农民与土地的关系作为新发展阶段深化农村改革的主线，在坚持农村土地集体所有、家庭经营基础性地位、现有土地承包关系三者不动不变的基础上，通过两个“三权分置”改革和社会化服务体系等建设，探索土地经营权流转和农业经营方式的多样多变。务必始终坚持农村改革的正确方向，多算政治账、长远账，坚守农村改革底线，处理好改革、发展、稳定的关系。务必始终保持历史耐心，把握好时度效，战略上积极进取，战术上稳扎稳打，确保农村改革扎实推进、行稳致远。

会议强调，要积极稳妥推进新一轮农村改革，不断创新乡村振兴体制机制。着眼于农业现代化，加快构建小农户和现代农业有机衔接体制机制，提高新型经营主体联农带农能力，推动农业社会化服务扩大覆盖范围、提升服务质量，加强对小农户发展的政策支持。着眼于农村现代化，加快构建县域内城乡融合发展体制机制，建立健全县乡村一体规划机制、公共基础设施一体化建设管护机制和基本公共服务一体化供给机制。着眼于农业农村优先发展，加快构建乡村振兴要素投入保障机制，引导各类人才支持、服务乡村，保障乡村振兴合理用地需求，拓展乡村振兴资金渠道。着眼于激发农村内生活力，加快构建现代农村产权制度，把握好确权、赋权、活权关键环节，进一步明晰各类资产的产权归属，丰富产权权能，促进要素市场化配置，更好盘活农村各类资源资产。着眼于加强党对农村工作的领导，加快构建乡村振兴工作推进机制，建立健全党委农办、农业农村部门、乡村振兴部门协同高效的运行机制，完善健全乡村振兴责任体系，探索建立常态化督查检查机制，把党对“三农”工作的领导落到实处。

会前，唐仁健一到小岗村，就前往“大包干”带头人严立华家中，看望他和其他带头人代表，与他们深入交流，并一同参观当年18户村民按下“红手印”的现场。他指出，小岗村是中国农村改革的发源地，是一面改革旗帜，要继续发扬改革创新、敢为人先的“大包干”精神，不断破解新发展阶段农业农村发展中的难题，在不同时期农村改革中走在前面、留下“印迹”。会后，唐仁健还在小岗村调研了农村集体产权制度改革、党建引领乡村治理和信用村建设、承包地“三权分置”、适度规模经营等情况。

(责编：李源、高雷)