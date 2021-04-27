栗翘楚

红灯停、绿灯行，会自主并线和超车，还能主动礼让横穿马路的行人。人工智如何改变出行方式？在湖南湘江新区也许可以找到答案。

2020年4月，ApolloGo长沙Robotaxi率先在湘江新区梅溪湖开放约车体验，18—60岁市民用Apollo GO（APP）、百度地图即可一键呼叫Robotaxi，且免费试乘。一年来，Robotaxi自动驾驶里程达50万公里，开放运营站点195个，安全运营零事故。

湘江新区地处中部制造重镇长沙，近年来，新区在智能制造方面持续发力，以先进装备制造、电子信息、新材料、新能源与节能环保、食品等为主的优势产业集群基本形成。

背靠岳麓山，面向湘江水。作为国家在中部地区设立的第一个国家级新区，湘江新区即将迎来授牌六周年。湘江新区始终牢牢抓住智能制造牛鼻子，着力构建科创新优势、着力深化改革增添新活力、着力培育发展新动能，在推动高质量发展上闯出一条新路子。

湘江新区鸟瞰图。（湘江新区管委会供图）

着力构建科创新优势 产业集聚效应进一步显现

从国家智能网联汽车（长沙）测试区开园授牌、Robotaxi 开始面向长沙市民开放试乘，再到率先建成全国第一个无驾驶人自动驾驶测试场地并投入使用……湘江新区一步一个脚印，在智能网联汽车赛道上，由一个追赶者逐步转变为“领跑者”。

国家智能网联汽车的（长沙）测试区。（湘江新区管委会供图）

据了解，湘江智能网联汽车产业于2016年开始落地，投资近20亿元打造模拟场景全国最多、综合性能全国领先、测试服务全国最优、5G覆盖范围全国最广的智能系统测试区，拥有智慧公交示范线、自动泊车、自动驾驶环卫、5G-V2X示范等228个应用场景。在不到5年的时间里，国家智能网联汽车（长沙）测试区、湖南（长沙）国家级车联网先导区、国家智能网联汽车质量监督检验中心（湖南）先后落地湘江新区，吸引了包括德国大陆、舍弗勒、华为、腾讯、百度等在内的企业347家，智能汽车全产业链加速形成。

如何保持该领域内的长期领先地位？业内权威专家指出，发展智能制造要更加注重深耕基础科研和技术，才是提升其核心竞争力关键。

日前，在上海车展全球自动驾驶创新峰会上，希迪智驾（长沙智能驾驶研究院）正式发布基于公司自动驾驶软件系统打造的新一代纯电无人矿卡，据其负责人介绍，在理想工况下，该矿卡最高可节省90%的人力、运营成本，实现矿山运输车辆的无人化和电动化。

矿卡智能远程自动驾驶系统。人民网栗翘楚摄

“服务业是依靠工业核心发展的，如果没有工业做底子，服务业说垮就垮。”湘江新区党政综合部副部长傅永超认为，目前，长沙仍然要加快制造业发展和产业升级，从而加快带动生产性服务业发展，而不能笼统强调服务业增加值比重，要借鉴国际经验教训，防止制造业衰退，而一味强调、揠苗助长搞服务业。

近几年，湘江新区作为中部地区重要的战略性新兴产业基地和先进制造业基地，坚持先进制造业和现代服务业双轮驱动，以制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代产业体系已初步构建。

营商环境不断优化 着力深化改革增添新活力

1天完成工商注册、10天完成土地审批转让、120天完成厂房建设，在湘江新区，鲲鹏项目刷新着长沙“新基建”的加速度。

2019 年12月3日，湖南湘江鲲鹏注册成立。湘江鲲鹏信息科技有限责任公司总经办主任吴名为介绍，由于受疫情影响，厂区的建设一度面临“招工难”的问题。在湖南省委省政府、长沙市委市政府、湖南湘江新区、岳麓区等各级政府的支持和帮助下，2020年4月28日，首台“湖南造”服务器正式下线，首条标杆产线满负荷生产日产能达300台，6月首条PC机生产线已进入试运行阶段，预计量产日产能达1000台。

湘江鲲鹏生产线。人民网栗翘楚摄

几年之间，利好纷至沓来。湖南省、长沙市分别出台了《关于支持湖南湘江新区加快改革发展的若干意见》《关于支持湘江新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》《关于支持岳麓山国家大学科技城发展的若干意见》等文件；新区先后制定了《关于支持双创平台建设推进大众创业万众创新的若干意见》《关于支持金融科技发展的实施意见（试行）》等含金量高的政策；园区、区（市）和高校也出台了《长沙市岳麓区促进创客空间（社区）发展实施办法》《中南大学科技成果孵化基地企业入驻扶持的暂行办法》等多项政策文件，涉及双创示范平台建设、创新创业团队发展、人才补助奖励等众多方面。

湘江新区产业促进局局长郑平介绍，目前湘江新区在行政管理方面实行职能有机统一的“大部制”, 以产业促进局为例，从招商、签约、建设到稳定运行，提供全流程定制化服务。

企业留得下，还得发展得好，这样才能将他的上下游产业链的生态伙伴带进来。

湘江新区产业促进局局长郑平介绍，目前湘江新区在行政管理方面实行职能有机统一的“大部制”, 以产业促进局为例，从招商、签约、建设到稳定运行，提供全流程定制化服务。每个企业在不同阶段会面临不同的诉求。对于入驻新区的企业，新区管委会会量体裁衣，推行“妈妈式”的服务，精细化配置一些个性化的政策、配套、环境支持等。

位于湘江新区的58小镇。人民网栗翘楚摄

“科创型企业愿意落地湘江新区，得益于这里良好的营商环境。此外，相较于北上广深饱和的应用场景和市场，湘江新区可以为初创企业提供一个适宜的生存环境，使其产品有更好的拓展空间，并且带动上下游企业协同发展。”郑平说。

打造全国重要增长极 长株潭一体化按下“加速键”

2020年10月，中共湖南省委、湖南省人民政府印发《长株潭区域一体化发展规划纲要》指出，新时代加快推动长株潭区域一体化发展，是进一步促进各类要素合理流动和高效集聚，增强创新发展动力的客观需要，也是进一步增强区域经济和人口承载能力，优化区域经济布局的必然要求，对引领全省现代化经济体系建设、实现高质量发展意义重大。

“湘江北去”，长沙、株洲、湘潭三市在巨大的“S”型河湾沿岸呈“品”字形排列。市中心两两相距不足50公里，在一体化发展方面具有先天的“地利”之便。长株潭以全省1/7的国土面积、22%的人口，创造了40%以上的经济总量和财政收入。长株潭区域一体化发展经历几十年探索，已成为湖南现代化建设和全方位开放的战略支撑。

湘江新区局部地图。（湘江新区管委会供图）

湘江新区作为推进长株潭一体化建设的“主力军”，无疑是一次重大利好。新区怎样把握机遇，担当使命，描画、书写好长株潭一体化这一宏篇巨制？

同月，湖南省政府办公厅出台《关于支持湘江新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》，发布湘江新区12项重点任务，明确布局建设湘江新区九华新片区、湘阴新片区。

对此，湘江新区国土规划局规划编制处处长饶国祥表示：“任何一个地区的发展都不能局限于自身，而是要尽可能地搭上国家战略的“快车”。在湘江新区、长株潭一体化发展过程中，如何激发湘江两岸的活力，把长江经济带的文章做足至关重要。”

除了相邻的地理位置，湘江新区智能网联汽车产业也正在成为产业融城的生力军。

借助国家智能网联汽车（长沙）测试区、湖南（长沙）国家级车联网先导区、国家智能网联汽车质量监督检验中心（湖南）“金字招牌”，长株潭将携手发力车联网。

一直以来，长株潭区域是湖南发展的核心竞争力所在。国家“十四五”规划在长江中游湘鄂赣3省间勾画了一个“同心圆”，并对长株潭给予新定位：与武汉都市圈一起，打造全国重要增长极。

2021年4月10日，湖南湘江新区携手湘潭，签订了《湖南湘江新区 湘潭市政府 关于九华片区综合开发战略合作协议》，其中指出将九华新片区合作建设成长株潭融城发展先行区、山水洲城宜居新典范、现代高端产业聚集区、一体化制度创新试验田，为湖南湘江新区当好建设现代化湖南排头兵提供强劲动能。通过2-3年时间，实现九华新片区与大王山片区的土地级差和房价级差基本消除。

据了解，未来5年，湖南将建设轨道上的长株潭，形成1小时通勤圈;研究建设长九高铁、长沙至岳阳、长沙至衡阳城际铁路；推进既有长株潭城际铁路“高密度、地铁化”运营；加快建设长株潭轨道交通西环线工程，规划建设长沙地铁6号线人民路站至株洲西、湘潭北至湘潭站至株洲西、长沙至宁乡、黄花机场至浏阳、长沙西-山塘站等市域轨道交通。推进教育、医疗、社会保障等公共服务标准化便利化，实施公交、社保、图书馆等“一卡通”，三地老百姓的获得感将变得更具体。

(责编：王震、高雷)