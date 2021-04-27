4月26日下午，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）披露了公司2020年年度业绩报告及2021年一季报。据数据显示，截至2020年末，中国核电全年实现主营业务收入522.76亿元，同比增长10.61%；利润总额131.79，同比增长24.16%；归母净利润59.95亿元，同比增长26.02%。今年一季度，公司实现营业收入137.47亿元，同比增长26.06%；归母净利润17.86亿元，同比增长67.93%。

值得一提的是，根据年度利润分配方案，2020年度中国核电计划按每10股派送普通股现金股利1.30元，合计拟派发现金红利近22.69亿元，分红金额较2019年度同比大幅提升了19.50%。同时，记者注意到，据往期公告显示，公司自2015年上市以来，每年的现金分红比例均高于章程规定的“不低于30%”要求，且实际分红比例始终未低于37%，大额分红回馈股东，体现了中国核电对业绩稳健性的信心以及对广大投资者稳定回报的重视。

在延续高分红的背后，是中国核电盈利能力的持续增长，以及盈利版图的不断扩张。

根据以往数据显示，中国核电自上市以来，装机容量、机组发电量、主营收入、利润总额始终处于持续上升的良好经营状态，2020年，公司新能源、核电技术服务、核能多用途应用新业态等新业务更是取得了突破式发展。目前，中国核电在运核电机组已由IPO时的12台增长至23台，装机容量由977.3万千瓦增长至2,139.1万千瓦；公司2020年公司主营业务收入为522.76亿元，较2015年已翻一番；利润总额达131.79亿元，连续五年保持正向增长。在新能源发展上，中国核电于2020年完成了对控股股东中核集团旗下新能源平台汇能公司的收购，截至2020年底，中国核电新能源在运装机容量已达到524.99万千瓦，在建装机容量达到170.24万千瓦。公司新能源发电量达到56.40亿千瓦时，同比大幅度增长了860.98%。核电技术服务上，中国核电积极推进核能战略性项目落地，公司首个地热供暖项目和首个清洁能源集中供热供冷项目也于2020年度投入试运行。不断提升的公司实力与优秀的业绩表现，彰显了中国核电广阔的发展前景与为股东牟利的强大基础底盘。

在稳健向好的业绩背景下，中国核电本次分红方案的实施，将进一步提升公司资本市场的企业形象、树立投资者对公司发展前景的有力信心。

(责编：王震、吕骞)