王文博

26日，在商务部专题新闻发布会上，《经济参考报》记者获悉，23日，商务部、海关总署、市场监管总局等20个部门联合发布《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》（以下简称《通知》），聚焦货物贸易自由便利和服务贸易自由便利两大方面，明确28项政策措施。其中，13项围绕推进货物贸易自由便利进行制度安排，15项聚焦服务贸易自由便利设计政策举措。《通知》中举措的落地，将有助于推进海南高质量高标准实现2025年前分阶段发展目标，为未来全岛封关运作探索路径、积累经验。

商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，制定出台《通知》主要有“三个考虑”，一是细化落实《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）部署要求，推进贸易自由便利政策制度的系统集成创新；二是满足海南自由贸易港建设需要，回应市场主体实际诉求；三是推动海南自由贸易港贸易高质量发展，高标准实现2025年前分阶段发展目标。

唐文弘用“干货满满”概括《通知》内容。在他看来，《通知》既紧扣先行先试，又突出海南特色，还统筹发展和安全。

其中，在先行先试方面，《总体方案》提出，2025年前要做好封关运作准备工作，适时启动全岛封关运作。唐文弘说，这就要求，海南自由贸易港关于“一线”放开、“二线”管住的贸易自由便利政策制度设计，以及相关配套措施，要在特定范围和部分领域率先落地实施，为未来全岛封关运作进行压力测试。

他指出，《通知》对于实行“一线”放开、“二线”管住的区域，提出有针对性的放宽限制安排，成熟一项推出一项，促进释放发展潜力。比如，在洋浦保税港区内先行试点经“一线”进出口原油和成品油，不实行企业资格和数量管理，进口食糖不纳入关税配额总量管理，进出“二线”按现行规定管理。又如，在实施“一线”放开、“二线”管住的区域，进入“一线”原则上取消自动进口许可管理，取消机电进口许可管理措施，进入“二线”按现行进口规定管理。这些政策措施都将为未来全岛封关运作探索路径、积累经验。

在突出海南特色方面，《通知》围绕海南“三区一中心”的战略定位，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，提出务实举措。同时，《通知》还坚持统筹发展和安全，坚持既“放得开”，又“管得住”，注重创新监管模式，加强风险防控体系建设。

海南省人民政府副秘书长孙世文表示，20部委联合发布《通知》，体现了国家对海南自由贸易港建设的高度重视和全力支持，海南将抓住政策落地的重大机遇，全面准确理解《通知》的政策内涵，抓紧制定出台各项实施细则，加快建立以贸易自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。

唐文弘表示，贸易自由便利是国际先进自由贸易港的普遍特征，也是海南自由贸易港政策制度体系的核心内容。商务部等20个部门印发实施《通知》，将助力海南自由贸易港做大贸易流量，早日从“春山可望”走向“繁花似锦”。

(责编：王震、吕骞)