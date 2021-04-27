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93家公司预告上半年业绩 超六成预喜

张小洁
2021年04月27日09:46 | 来源：经济参考报
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原标题：93家公司预告上半年业绩 超六成预喜

A股年报和一季报披露本周进入收官阶段，同时一些上市公司已经对上半年业绩进行预告。同花顺数据显示，截至4月26日记者发稿时，93家公司披露了上半年业绩预期变动情况，其中预喜的公司有62家、占比达三分之二，包括45家预增、2家略增和15家扭亏。

已披露数据显示，顺周期行业业绩表现抢眼。截至目前，已有9家化工行业企业和4家有色金属企业对上半年经营业绩进行预告，全部为预增。化工行业方面，天赐材料、沧州明珠、云图控股归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）同比预增上限均翻倍，分别为140.63%、140.00%和100.00%。有色金属行业方面，楚江新材、格林美、沃尔核材上半年净利润同比预增上限分别达到341.91%、170.00%和140.00%。

从个股看，双环传动上半年业绩增速最高或超100倍。该公司在近日发布的一季报中披露，公司预计2021年1至6月归属上市公司股东的净利润1.10亿元至1.30亿元，同比增长9264.09%至10966.66%。广东鸿图和惠伦晶体也预计上半年业绩高增。广东鸿图预计上半年扭亏为盈，实现净利润1.19亿元至1.70亿元，较2020年上半年的-490.38万元增幅达2535.47%至3570.91%。惠伦晶体预计上半年净利润为8700万元至9200万元，同比增幅达1935.86%至2052.86%。此外，根据净利润预增上限统计，天富能源、中兴商业、瑞泰科技等26只个股上半年净利润同比增幅预计翻倍。

数据显示，多只业绩高增个股近期股价表现强势，明显跑赢同期沪深300指数。同花顺数据显示，3月26日以来的21个交易日里，双环传动累计涨幅达45.23%，4月26日盘中创下11.80元的阶段高点；广东鸿图自2月9日以来股价累计上涨28.38%，4月以来涨幅达到11.76%；惠伦晶体自2月9日以来股价累计上涨31.46%。

(责编：王震、吕骞)

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