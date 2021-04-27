高伟

原标题：“1元处置”全资子公司 汉邦高科遭问询

4月26日，深交所向汉邦高科下发年报问询函，要求核查并说明湖南全通智能科技有限公司（简称“湖南全通”）、北京银河伟业数字技术有限公司（简称“银河伟业”）合同纠纷案的具体情况，被查封资产是否已解除冻结，对湖南全通、银河伟业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。值得注意的是，汉邦高科此前曾以1元价格将全资子公司银河伟业100%股权转让给湖南全通。截至26日收盘，汉邦高科跌2.18%，收报7.62元。

问询函内容显示，深交所在对汉邦高科2020年报事后审查中发现，2020年6月，公司以1元的价格向湖南全通出售净资产为负的全资子公司银河伟业100%股权。同时，公司同意豁免截至2019年12月31日银河伟业对公司的往来欠款340086.87万元中的6883.56万元，豁免后公司对银河伟业的应收款余额为27125.13万元。而据公开信息显示，2020年至2021年湖南全通、银河伟业涉及多项买卖合同纠纷案，并且因诉前财产保全导致湖南全通、银河伟业名下部分财产被查封。

问询函要求，汉邦高科核查并说明湖南全通、银河伟业的上述合同纠纷案的具体情况，被查封资产是否已解除冻结，同时说明对湖南全通、银河伟业生产经营、财务状况及偿债能力的影响。

此外，2021年1月5日银河伟业股东发生变更。深交所要求公司说明本次银河伟业股东变动的背景、原因，相关转让是否存在违背公司与湖南全通签署的相关合同协议条款约定的情形，是否导致公司与银河伟业、湖南全通签署的《债务重组协议》失去效力，并说明上述往来欠款是否存在无法按期偿还的风险。

汉邦高科年报还显示，公司一年内到期的长期应收款余额1.34亿元，主要由银河伟业上述往来欠款形成，公司未对前述应收款计提坏账准备。问询函要求公司说明未计提坏账准备的原因及合理性。

(责编：王震、吕骞)