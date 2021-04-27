新华社福州4月27日电（记者王成、高亢）26日，第四届数字中国建设峰会在福州闭幕，一批数字经济重大项目在峰会期间签约落地，峰会期间还同期举办了首届中国（福州）国际数字产品博览会。

据介绍，在峰会期间举办的福建省数字经济签约对接会上，签约数字经济项目523个，总投资额3188亿元，涵盖了人工智能、5G、工业互联网、区块链等最新的数字技术前沿领域。四川天府新区、成都超算中心与10家数字经济企业签订合作协议，项目总投资177亿元。福建省与中央企业项目合作座谈会上共签约央企对接项目60项，投资总额2861.84亿元。

福建省与7家大型金融机构签署战略合作协议，相关金融机构未来五年计划在重点项目建设、创新型省份建设、现代产业体系建设、乡村振兴、普惠金融等方面向福建提供意向性投融资支持超4.5万亿元。

为进一步拓展峰会内涵，打造新亮点，峰会期间还同期举办首届中国（福州）国际数字产品博览会，共设数字家居、消费电子、数字安防、数字直播、数字康养、智能汽车等6个展区，455家企业参展。

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