人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

第四届数字中国建设峰会成果丰硕亮点纷呈

2021年04月27日09:50 | 来源：新华网
小字号

新华社福州4月27日电（记者王成、高亢）26日，第四届数字中国建设峰会在福州闭幕，一批数字经济重大项目在峰会期间签约落地，峰会期间还同期举办了首届中国（福州）国际数字产品博览会。

据介绍，在峰会期间举办的福建省数字经济签约对接会上，签约数字经济项目523个，总投资额3188亿元，涵盖了人工智能、5G、工业互联网、区块链等最新的数字技术前沿领域。四川天府新区、成都超算中心与10家数字经济企业签订合作协议，项目总投资177亿元。福建省与中央企业项目合作座谈会上共签约央企对接项目60项，投资总额2861.84亿元。

福建省与7家大型金融机构签署战略合作协议，相关金融机构未来五年计划在重点项目建设、创新型省份建设、现代产业体系建设、乡村振兴、普惠金融等方面向福建提供意向性投融资支持超4.5万亿元。

为进一步拓展峰会内涵，打造新亮点，峰会期间还同期举办首届中国（福州）国际数字产品博览会，共设数字家居、消费电子、数字安防、数字直播、数字康养、智能汽车等6个展区，455家企业参展。

(责编：程宏毅、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
钓鱼岛及其附属岛屿最新地形地貌公布
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）自然资源部昨日在官方网站发布其组织编写的《钓鱼岛及其附属岛屿地形地貌调查报告》(以下简称《报告》)。据介绍，《报告》通过系统梳理历史长期调查数据，并结合最新高分辨率卫星遥感调查成果，持续跟踪掌握钓鱼岛及其附属岛屿海底地形地貌状况，进一步补充完善了钓鱼岛及其附属岛屿的基础地理数据体系，对钓鱼岛资源管理与生态环境保护具有重要的支撑作用。…
自然资源部：去年海洋灾害直接经济损失和死亡人数均为近十年来最低
　　人民网北京4月27日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，近日，自然资源部海洋预警监测司发布2020年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》。 2020年《中国海洋灾害公报》数据截图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部