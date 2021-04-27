江聃

原标题：30省份一季报亮相 8省GDP总量超万亿

据证券时报记者不完全统计，截至4月26日，已有30个省市披露了一季度经济运行数据，地方一季度经济成绩单发布接近尾声。30个省市一季度GDP同比增速均实现两位数增长，总体开局良好。但值得注意的是，除海南、新疆外，其他省市两年平均增速均低于2019年同期水平，且经济修复的地区间不同步现象较为突出。

8省GDP总量超万亿

从总量来看，一季度保持广东、江苏、山东位居前三的格局。广东地区生产总值为27117.96亿元，江苏为25878.38亿元，山东为18055.5亿元。第四到第八位依次为：浙江、河南、四川、福建、湖南，这五省市的一季度地区生产总值也均跨过了万亿元大关。对比2020年同期，GDP总量前八排位稳定。分析认为，传统经济大省疫后稳步修复，对经济恢复起到了“稳定器”的作用。

值得注意的是，湖北较去年同期前进了3名，位列第9名。但一季度湖北省GDP规模仍未恢复到2019年的水平。商务部研究院区域经济合作中心主任张建平对证券时报记者表示，去年以来，国家对湖北特别是武汉的经济恢复给予了大力支持，一季度湖北取得了不错的成绩。但也可以看到当地经济仍然处于修复的最后阶段，下一步，湖北需要在发展高新技术产业特别是电子信息、生物医药等行业领域加力培育新业态新模式新动能，抓住长江经济带一体化发展的机遇，争取在全国位次上再提升。

一季度安徽超过上海，迈进全国前十。安徽一季度地区生产总值为9529.1亿元，上海为9458.86亿元。分析认为，在纳入长三角区域发展战略后，安徽经贸发展进入到“快车道”，预计增长势头将能保持较长时期。

海南GDP两年平均增速领跑全国

数据显示，30省市一季度GDP同比增速均实现两位数增长。其中，受新冠肺炎疫情冲击最大的湖北增速反弹幅度最高。一季度湖北全省地区生产总值比上年同期增长58.3%。除湖北外，海南、浙江、江苏、安徽、广东、江西和重庆等7省市的GDP同比增速也快于18.3%的全国水平。

由于疫情因素，今年在计算经济增速时，首次引入了“两年平均增速”这一新指标。两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算的增速。一季度，绝大部分省市公布了GDP两年平均增速。

国家统计局公布的数据显示，一季度中国GDP两年平均增长5%。据记者统计，30个省市中，至少有18个省市达到或超过全国水平，海南的两年平均增速领跑全国，为7%。不仅如此，这一增速水平已经超过了海南2019年一季度的同期水平。海南省统计局新闻发言人王瑜表示，一季度全省的主要经济指标已经总体恢复到疫情前的水平，自由贸易港建设持续加快向好。下一步，要紧盯全年目标任务，进一步发力，扎实推动海南自由贸易港建设。

张建平认为，海南的出色表现与国家给予海南自贸港建设大力的政策支持密不可分。海南致力于发展旅游业、高技术产业、现代服务业和打造国际旅游消费中心，一系列综合的政策保障使得海南超高速发展有望持续较长时间。

但除海南、新疆外，其他省市两年平均增速都仍低于2019年同期水平，且不同步现象较为明显。张建平表示，一季度地方经济修复较快的省市要么是传统经济强省，要么是部分发展特色经济方面并取得成效的省市。“十四五”期间，我国经济运行强调要用系统性思维来促进高质量发展，构建新发展格局，对于经济修复较慢的省市，需要进一步从转变思想作风和加快改革开放方面入手，加快推进发展。

英大证券研究所所长郑后成对证券时报记者表示，从地方公布的经济数据来看，保持宏观政策连续性、稳定性与可持续性，政策不“急转弯”、精准施策的必要性大为提升。实现政策不“急转弯”，需要抓重点、强内生、重长远，继续给予必要的财税、金融政策支持。

(责编：王震、吕骞)