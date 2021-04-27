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调查显示：我国有效发明专利产业化率为34.7%

操秀英
2021年04月27日09:55 | 来源：科技日报
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原标题：调查显示：我国有效发明专利产业化率为34.7%

　　科技日报讯 （记者操秀英）国家知识产权局近日发布的《2020年中国专利调查报告》显示，2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%，专利转移转化日趋活跃，专利保护成效显著、助力营商环境持续优化，专利研发投入较大提高、合作创新成为企业重要创新方式。

　　调查表明，我国专利转移转化水平稳中有进，有效发明专利产业化率持续稳定在三成以上。其中，企业有效发明专利产业化率为44.9%。“十三五”时期，我国有效发明专利产业化率稳定在30%以上，企业有效发明专利产业化率均在40%以上。

　　此外，我国有效专利转移转化活动日趋活跃。2020年我国专利转移转化指数（PTI指数）为54.7，比2019年提高3.6。PTI指数以50作为荣枯线，高于50时，反映专利转移转化活动活跃；低于50时，反映专利转移转化活动萎缩。

　　调查显示，近八成企业对未来专利收益情况有明确预期，在这些企业中，49.5%的专利权人预计未来一年专利实施收益将有所增长，45.5%预计收益基本不变，仅5.0%预计收益将有所下降。我国企业专利权人总体看好未来专利实施收益增长。

　　调查表明，我国专利权人遭遇专利侵权的比例为10.8%，较2015年调查数据下降3.7个百分点。我国企业专利权人遭遇侵权后采取维权措施的比例为73.9%，较2015年调查数据提高11.1个百分点。

　　调查称，专利侵权违法成本不断提高。“十三五”时期，我国专利侵权诉讼法院判定赔偿、诉讼调解或者庭审和解金额在100万元以上的比例为7.3%，较“十二五”时期增长4.4个百分点。

　　调查还显示，专利权人加大研发力度、积极开展合作创新。2020年我国有效发明专利研发投入在100万元以上的比例为16.5%，比2019年高4.4个百分点。有效发明专利研发投入在10万元以下的比例较上年减少1.2个百分点，降至43.4%。

(责编：王震、吕骞)

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