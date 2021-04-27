崔 爽

原标题：中国内地每万人口发明专利拥有量达15.8件

4月26日是第21个世界知识产权日。世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数》显示，中国排名第14位，是进入前30名的唯一中等收入经济体。世界银行发布的《中国优化营商环境的成功经验——改革驱动力与未来改革机遇》专题报告指出，中国优化营商环境的改革举措，为全球其他经济体提供了借鉴，有力推动全球营商环境水平整体提升。

全国打击侵权假冒工作领导小组办公室于当日发布《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2020）》（以下简称《报告》）。《报告》数据显示，截至2020年年底，中国内地每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成“十三五”国家知识产权保护和运用规划预期目标。全国打击侵权假冒工作领导小组办公室主任、国家市场监督管理总局副局长甘霖在发布会上表示，从国际上看，受疫情等因素的影响，科技创新面临巨大阻力，从国内看，自主创新加快推进，知识产权从追求数量向提高质量转变，市场主体的数量稳步增长，对优化营商环境提出新的要求。

国家知识产权局知识产权保护司负责人毛金生介绍，一年来，知识产权保护成效得到了社会各界积极认可，知识产权保护社会满意度达到80.05分。

据甘霖介绍，2020年保护知识产权工作情况主要体现在六个方面：在统筹协调方面，党中央、国务院作出一系列决策部署，领导小组召开全国电视电话会，明确了年度工作要点，领导小组办公室和各成员单位积极推进落实，部门合作更加密切，区域协同更加高效。在法治保障方面，制修订了民法典、刑法、专利法、著作权法等一批法律法规和司法解释，进一步完善符合国际规则、适应中国国情的知识产权法律体系。在行政执法方面，聚焦重点领域、重点环节、重点产品，开展系列专项行动，重拳出击遏制侵权行为。在司法保护方面，打击犯罪更加严厉，检察监督更加充分，审判质效显著提升。在社会共治方面，深化行业自律，落实市场主体生产经营主体责任，强化纠纷调解，齐抓共管的治理格局日益形成。在宣传传播方面，聚焦重点工作，通过发布报告、典型案例等多种渠道广泛宣传，形成声势影响。

甘霖表示，《报告》展现了2020年优化营商环境的主要成效，体现在四个方面：完善外商投资服务，发挥贸易平台作用，提高商事活动效率，投资贸易更加便利；进一步放宽市场准入，便利企业准入，便捷产品准入，简政放权更加充分；不断创新监管方式，严格竞争执法，加强产权保护，执法司法更加有效；有效推行帮扶措施，持续提升注册、登记等审查效率，加大减税降费力度，政务服务更加全面。

《报告》阐述了深化国际交流合作的主要进展，主要包括通过国际会议、论坛等形式加强多双边交流，促进理解共识；积极参与国际联合执法行动，打击跨境侵权假冒犯罪；参与制定、签署《视听表演北京条约》《中欧地理标志协定》《区域全面经济伙伴关系协定》等国际规则，全球治理水平进一步提升。

毛金生表示，知识产权保护成效显著提升，知识产权保护统筹协调力度进一步加大、保护知识产权的法律制度进一步严格、执法保护的标准进一步明确、协同保护机制进一步优化、保护宣传力度进一步加大。据他介绍，2020年，全国知识产权系统处理专利侵权纠纷行政裁决案件超过4.2万件，同比增长了9.9%。截至2020年底，在全国范围内建成了40家知识产权保护中心、22家快速维权中心。与最高人民法院建立知识产权纠纷在线诉调对接机制。指导国家海外知识产权纠纷应对指导中心高效运行，设立了10家地方分中心。

(责编：王震、吕骞)