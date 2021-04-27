人民网北京4月27日电 （王仁宏）据水利部官网消息，4月26日，节约用水工作部际协调机制第一次全体会议在京召开。协调机制召集人、水利部部长李国英指出，建立节约用水部际协调机制是坚持系统观念协同推进节水工作的现实需要。

李国英提出，希望各成员单位进一步加强协调配合，充分发挥好协调机制作用。一是落实国家节水行动方案，按照既定目标要求，倒排工作进度，逐项压茬推进，确保落实到位。二是协同解决节水工作重大问题，研究制定相关配套措施，推动节水各项工作有力有序有效实施。三是保障部际协调机制顺畅运行，形成齐心协力共抓节水工作的强大合力。

协调机制副召集人、国家发展改革委副主任唐登杰指出，国家发展改革委将按照会议部署，和各成员单位一起，加强统筹谋划、完善法规政策、推进水价改革、加大支持力度，将水资源刚性约束贯穿到经济社会发展各领域各方面，加快推动水资源节约集约利用。

据悉，节约用水工作部际协调机制是按照中央深改委审议通过的《国家节水行动方案》，由水利部牵头，会同有关部门共同建立。此次会议审议通过了节约用水部际协调机制主要职责和工作规则、节约用水工作部际协调机制2021年工作要点。

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