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国家统计局：一季度全国规上工业企业利润同比增长1.37倍 实现良好开局

2021年04月27日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元，同比增长1.37倍，比2019年1—3月份增长50.2%，两年平均增长22.6%。3月份，规模以上工业企业实现利润总额7111.8亿元，同比增长92.3%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，一季度，宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现良好开局。

工业企业利润保持较快增长

数据显示，1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额6165.4亿元，同比增长1.99倍；股份制企业实现利润总额12792.7亿元，增长1.29倍；外商及港澳台商投资企业实现利润总额5128.1亿元，增长1.61倍；私营企业实现利润总额5163.3亿元，增长91.9%。

1—3月份，采矿业实现利润总额1519.5亿元，同比增长77.1%；制造业实现利润总额15366.3亿元，增长1.58倍；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1368.0亿元，增长56.9%。

朱虹表示，生产销售较快增长为企业效益改善奠定良好基础。一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%，营业收入增长38.7%，生产销售均实现高速增长，有力推动企业利润扩张，是企业盈利增加的主要原因之一。

近四成行业利润翻番

朱虹介绍，1—3月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，1个行业扭亏为盈，1个行业实现减亏。在利润增长的行业中，有16个行业增速超过100%，占39.0%。与2019年一季度相比，有30个行业实现利润增长，行业增长面达73.2%。

原材料制造业拉动工业利润增长作用明显。一季度，原材料制造业利润同比增长4.34倍，两年平均增长40.7%，比规模以上工业高18.1个百分点。在大宗商品价格上涨和需求持续回暖等因素带动下，原材料行业利润增速比1—2月份提高88.4个百分点，拉动一季度规模以上工业利润增长51.5个百分点，是拉动作用最强的行业板块。其中，化学原料和化学制品业利润同比增长3.43倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.88倍，有色金属冶炼和压延加工业增长4.71倍，石油、煤炭及其他燃料加工业同比扭亏为盈，新增利润1151.5亿元。以上4个行业合计拉动规模以上工业利润增长46.9个百分点。

装备制造业、高技术制造业保持良好增势。一季度，装备制造业、高技术制造业利润同比分别增长1.89倍、1.26倍，两年平均分别增长24.1%、36.8%。在市场需求回暖、出口持续增长、投资稳定恢复等有利因素推动下，汽车制造业利润同比增长8.43倍，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.41倍，电气机械和器材制造业增长1.67倍，专用设备制造业增长1.46倍。以上4个行业合计拉动规模以上工业利润增长38.2个百分点。

企业运营效率明显提升

朱虹指出，一季度规模以上工业企业单位成本同比下降，利润率上升。一季度，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.36元。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业每百元营业收入中的成本同比减少9.71元，化学原料和化学制品制造业减少4.53元，煤炭开采和洗选业减少4.21元。规模以上工业企业营业收入利润率为6.64%，同比提高2.76个百分点，利润率达到历史较高水平。

企业亏损面缩小，减亏明显。3月末，规模以上工业企业亏损面为27.1%，同比缩小7.3个百分点。一季度，亏损企业同比减亏32.7%。

产成品存货增速回落，库存周转加快。在市场需求回暖、销售较快增长带动下，企业产成品增速有所回落。3月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长8.5%，比2月末回落0.1个百分点；产成品存货周转天数为18.3天，同比减少4.7天，比2月末减少1.4天。

朱虹认为，总体来看，一季度工业企业效益状况延续较快恢复态势，但也要看到，全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性，行业间恢复仍不均衡，特别是原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，工业企业效益恢复基础仍需进一步巩固。下阶段，要继续保持宏观政策的连续性稳定性，着力补短板、挖潜力、增优势，扩大有效需求，提升发展质效，不断巩固实体经济恢复基础，推动工业经济持续稳定健康发展。 

(责编：吕骞、高雷)

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