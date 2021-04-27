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上市公司年报系列报道

科创板“硬科技”特色明显 营收利润双增长

2021年04月27日12:29 | 来源：人民网
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编者按：2020年，百年变局和新冠肺炎疫情交织，风险挑战空前。但中国经济逆势而上、破浪前行，成为全球唯一正增长的主要经济体，在极不平凡之年取得了极不平凡的成就。企业作为经济的微观基础，上市公司作为行业的“排头兵”，在过去一年交出了怎样的一份答卷？人民网经济科技频道26日起推出系列报道，聚焦极不平凡之年的上市公司年报。

人民网北京4月27日电 （记者王震）上市公司年报披露进入尾声，科创板265家企业的经营业绩与科创成色成为关注焦点。

记者统计，截至4月22日，科创板上市公司中已有180家披露了2020年年度报告。180家科创板公司共实现营业收入2906.53亿元，归属于母公司股东的净利润357.97亿元，同比增长近六成。

发展态势良好——

营收利润双增长，超七成公司现金分红

2020年年报显示，科创板公司继续保持良好发展态势。180家公司共实现营业收入2906.53亿元，同比增长11.5%；归属于母公司股东的净利润357.97亿元，同比增长57.5%。

记者统计发现，有近八成公司在营业收入方面实现了同比正增长，达到140家，其中有108家实现两位数增。同时，科创板公司盈利水平也继续稳步提升，在已披露年报的180家科创板公司中仅4家出现亏损，133家公司归母净利润正增长，其中118家增速达到两位数。

现金分红保持较高比例。年报显示，截至目前，有134家科创板公司计划2020年度进行现金分红，占比达74.4%。120家公司拟每10股派发现金1元以上，其中，14家公司拟每10股派发现金10元以上（含10元）。业内分析，披露分红预案的公司占比较高，间接说明科创板企业盈利能力增强，企业现金流较为充沛。

突出科创属性——

“硬科技”特色明显，研发投入持续增加

目前科创板上市公司已超过260家，聚集了一大批高新技术产业和战略新兴产业公司，涵盖了集成电路、生物医药、新材料、高端制造等领域，“硬科技”特色明显。

2020年虽然受到疫情影响，但高新技术企业恢复势头强劲，生物医药、数字经济等产业表现抢眼，实现逆势增长。年报数据显示，医药制造、医疗行业科创板公司表现抢眼，营业收入、净利润均大幅增长。在营业收入增速最快的科创板公司中，排在前8位的均为医药制造或医疗行业公司，增速均超过100%；在电子元件、集成电路制造等新一代信息技术产业方面，有9家公司收入增速超过50%。

同时，研发投入在持续增加。数据显示，已披露年报的180家科创板公司，2020年合计投入研发金额259.48亿元，同比增长18%，占总营业收入的比例8.9%。其中，生物医药产业、新一代信息技术产业研发投入研发占比较高，微芯生物、金山办公等22家公司研发投入占比超过20%。在科研团队方面，根据东方财富Choice数据统计，截至2020年末，科创板公司研发人员平均每家275人，占员工总数比例超过27%。

释放创新活力——

畅通科技型企业上市融资渠道

科创板畅通了科技型企业国内上市融资渠道，让金融“活水”流向创新高地。2020年，A股共有394家公司完成首发上市，合计募集资金4699.63亿元，其中，145家登录科创板，合计募资达2226.22亿元。

上交所数据显示，截至2021年4月22日，科创板265家上市公司总市值达34723.23亿元，流通市值11543.68亿元，平均市盈率约85倍。

上海证券交易所网站4月22日数据。

目前，科创板上市公司中，民营企业和混合所有制企业占比超九成超过240家，其中有三分之二是中小微企业。在已披露年报的180家科创板公司中，民企及混合所有制企业贡献了其中八成的营业收入，近九成的净利润。科创板的持续健康发展，在科技创新注入活力的同时，也让民企和混合所有制企业活力得到进一步释放。

(责编：王震、章斐然)

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