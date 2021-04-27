长征六号遥五运载火箭发射升空。中国航天科技集团上海航天技术研究院供图

人民网北京4月27日电 （赵竹青）据中国航天科技集团消息，4月27日11时20分，长征六号遥五运载火箭在太原卫星发射中心发射升空，成功将9颗卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功。

长征六号以“一箭九星”的方式将齐鲁一号、齐鲁四号、佛山一号卫星等三颗主星和中安国通一号卫星、天启星座零九星、起源太空NEO-1卫星、泰景二号01星、金紫荆一号卫星和金紫荆一号02卫星等六颗搭载星成功送入预定轨道，长征火箭首次共享火箭发射任务取得圆满成功。

长征六号遥五运载火箭发射升空。中国航天科技集团上海航天技术研究院供图

长征六号运载火箭是由中国航天科技集团上海航天技术研究院抓总研制的低温液体三级运载火箭，具有全新液氧煤油动力系统、更高的安全可靠性、低成本、短周期发射等特点。火箭采用全新的总体方案、结构形式、动力系统和电气系统，自主创新成果达几十项，具备发射多种类型、不同轨道要求卫星的能力，可实施一箭单星或多星发射。其太阳同步圆轨道运载能力可达1.0吨（轨道高度700公里），发射可靠性高达0.98，达到国际先进水平。

本次发射是长征六号运载火箭第5次发射，也是长征系列运载火箭第366次发射。

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