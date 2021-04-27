人民网北京4月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，1—3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元，同比增长1.37倍，比2019年1—3月份增长50.2%，两年平均增长22.6%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，一季度，宏观政策科学精准实施，统筹疫情防控和经济社会发展成果进一步巩固和拓展，工业经济持续恢复，企业生产经营稳中向好，利润延续较快恢复态势，运营效率不断提升，实现了良好开局。

工业企业利润保持较快增长

有哪些因素支撑了一季度工业企业利润保持较快增长？对此，朱虹分析主要有以下四个方面：

第一，生产销售较快增长为企业效益改善奠定良好基础。一季度，规模以上工业增加值同比增长24.5%，营业收入增长38.7%，生产销售均实现高速增长，有力推动企业利润扩张，是企业盈利增加的主要原因之一。

第二，各行业利润普遍增长，近四成行业利润翻番。一季度，在41个工业大类行业中，有39个行业利润实现同比增长，增速均达到两位数及以上，1个行业由上年同期亏损转为盈利，1个行业减亏。在利润增长的行业中，有16个行业增速超过100%，占39.0%。与2019年一季度相比，有30个行业实现利润增长，行业增长面达73.2%。

第三，原材料制造业拉动工业利润增长作用明显。一季度，原材料制造业利润同比增长4.34倍，两年平均增长40.7%，比规模以上工业高18.1个百分点。在大宗商品价格上涨和需求持续回暖等因素带动下，原材料行业利润增速比1—2月份提高88.4个百分点，拉动一季度规模以上工业利润增长51.5个百分点，是拉动作用最强的行业板块。

第四，装备制造业、高技术制造业保持良好增势。一季度，装备制造业、高技术制造业利润同比分别增长1.89倍、1.26倍，两年平均分别增长24.1%、36.8%。在市场需求回暖、出口持续增长、投资稳定恢复等有利因素推动下，汽车制造业利润同比增长8.43倍，计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.41倍，电气机械和器材制造业增长1.67倍，专用设备制造业增长1.46倍。

企业运营效率明显提升

一季度数据显示，企业的运营效率得到明显提升。主要体现在以下三个方面：

一是单位成本同比下降，利润率上升。一季度，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少1.36元。其中，石油、煤炭及其他燃料加工业每百元营业收入中的成本同比减少9.71元，化学原料和化学制品制造业减少4.53元，煤炭开采和洗选业减少4.21元。规模以上工业企业营业收入利润率为6.64%，同比提高2.76个百分点，利润率达到历史较高水平。

二是企业亏损面缩小，减亏明显。3月末，规模以上工业企业亏损面为27.1%，同比缩小7.3个百分点。一季度，亏损企业同比减亏32.7%。

三是产成品存货增速回落，库存周转加快。在市场需求回暖、销售较快增长带动下，企业产成品增速有所回落。3月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长8.5%，比2月末回落0.1个百分点；产成品存货周转天数为18.3天，同比减少4.7天，比2月末减少1.4天。

朱虹指出，总体来看，一季度工业企业效益状况延续较快恢复态势，但也要看到，全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性，行业间恢复仍不均衡，特别是原材料价格明显上涨不断加大企业成本压力，工业企业效益恢复基础仍需进一步巩固。“下阶段，要继续保持宏观政策的连续性稳定性，着力补短板、挖潜力、增优势，扩大有效需求，提升发展质效，不断巩固实体经济恢复基础，推动工业经济持续稳定健康发展。” 朱虹说。

什么是“规模以上工业企业”

对于如何认定“规模以上工业企业”，国家统计局有关负责人介绍，1998年，国家统计局将工业统计范围划分为规模以上和规模以下两部分。“规模以上工业企业”，在1998-2006年，是指全部国有和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业法人单位；在2007-2010年，统计范围调整为年主营业务收入500万元及以上的工业法人单位；而从2011年开始至今，统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。

企业应按照前一年年报的主营业务收入来评定是否纳入规模以上工业企业名录。例如，一个企业2016年主营业务收入超过了2000万，则该企业在2017年应纳入规上名录，若该企业2017年经营不善，主营业务收入回到2000万以下，则该企业在2018年应划入规下企业。企业应向当地统计局进行申报，经过国家统计局审批相关资料（财务报表、纳税申报单、营业执照等）后，便可入企业名录库，然后上报数据。

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