人民网北京4月27日电 （记者任妍）4月26日，国家知识产权局发布2020年全国知识产权保护社会满意度调查有关情况。调查结果显示，2020年，我国知识产权保护社会满意度达80.05分（百分制），较2019年提高了1.07分，较“十二五”末（2015年）提高了11.33分，创历史新高。

其中，法律与政策保护满意度最高，为82.77分，96.94%的受访群体认为知识产权法律制度体系更加健全。执法满意度提升幅度最大，较2019年提高1.6分，达到78.93分，85.46%的受访群体认为知识产权侵权现象有所改观。

据悉，知识产权保护管理与服务满意度首超80分，达到80.22分，94.11%的受访群体认为各地党委政府对知识产权保护工作的重视程度显著提高。知识产权保护宣传教育满意度较2019年提升0.44分，达到77.81分，90.18%的受访群体认为知识产权保护社会宣传力度明显加大。

此外，从群体类型看，权利人、专业人士和社会公众三类群体满意度较2019年均有提升，分别为80.71分、80.44分和76.99分。其中，在权利人主体中，各类企业满意度均超过80分，合资企业和外资企业满意度分别为82.41分和81.7分，知识产权保护相关法律法规和政策文件的制定实施工作获得了权利人积极认可。

国家知识产权局知识产权保护司司长张志成向记者表示，调查中发现，社会各界普遍对打击知识产权侵权现象、提高侵权损害赔偿的及时性与足额性等方面仍有较大期待。下一步，国家知识产权局将继续高标准落实《关于强化知识产权保护的意见》及其推进计划，持续开展知识产权保护社会满意度调查，结合调查结果，精准施策，不断强化知识产权全链条保护。

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