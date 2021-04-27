国家知识产权局：我国有效发明专利产业化率为34.7%
人民网北京4月27日电 （记者任妍）4月26日，记者从国家知识产权局第二季度例行新闻发布会获悉，《2020年中国专利调查报告》（以下简称“《报告》”）正式发布。《报告》显示，2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%，专利转移转化日趋活跃，专利保护成效显著、助力营商环境持续优化，专利研发投入较大提高、合作创新成为企业重要创新方式。
我国专利转移转化水平稳中有进
有效发明专利产业化率持续稳定在三成以上。据悉，2020年我国有效发明专利产业化率为34.7%，其中，企业有效发明专利产业化率为44.9%。“十三五”时期，我国有效发明专利产业化率稳定在30%以上，企业有效发明专利产业化率均在40%以上。
同时，有效专利转移转化活动日趋活跃。2020年我国专利转移转化指数（PTI指数）为54.7，比2019年提高3.6。
记者了解到，企业层面知识产权收益预期进一步增长。《报告》显示，近八成企业对未来专利收益情况有明确预期，在这些企业中，49.5%的专利权人预计未来一年专利实施收益将有所增长，45.5%预计收益基本不变，仅5.0%预计收益将有所下降。我国企业专利权人总体看好未来专利实施收益增长。
强化专利保护助力营商环境持续优化
据介绍，我国专利权人遭遇侵权比例呈下降趋势。2020年调查显示，我国专利权人遭遇专利侵权的比例为10.8%，较2015年调查数据下降 3.7个百分点，我国知识产权保护环境持续向好。
同时，专利权人维权意识也在持续增强。《报告》显示，我国企业专利权人遭遇侵权后采取维权措施的比例为73.9%，较2015年调查数据提高11.1个百分点，表明专利权人在遭遇侵权后更加积极主动维护自身合法权益。
值得关注的是，近年来，专利侵权违法成本不断提高。“十三五”时期，我国专利侵权诉讼法院判定赔偿、诉讼调解或者庭审和解金额在100万元以上的比例为7.3%，较“十二五”时期增长4.4个百分点，知识产权侵权违法成本不断提高。
专利权人加大研发力度、积极开展合作创新
《报告》显示，发明专利研发投入力度持续加强。据悉，2020年我国有效发明专利研发投入在100万元以上的比例为16.5%，比2019年高4.4个百分点。有效发明专利研发投入在10万元以下的比例较上年减少1.2个百分点，降至43.4%。
另外，合作创新也成为企业重要的创新方式。据介绍，我国近8成企业专利权人开展过合作创新。52.1%的企业专利权人与上下游企业及客户开展过合作创新，34.9%与同行业企业开展过合作创新，27.5%与高校或科研单位开展过产学研合作创新。其中，国家高新技术企业开展产学研合作创新的比例为40.5%，是非高新技术企业的1.9倍。
国家知识产权局战略规划司司长葛树向记者表示，下一步，国家知识产权局将继续围绕专利转移转化，深入开展专利产业化率调查，聚焦关键技术领域高价值专利产出等内容，做好年度专利调查工作，为“十四五”时期我国知识产权发展政策制定提供有力的统计调查数据支撑。
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