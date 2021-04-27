人民网北京4月27日电 （记者任妍）4月26日，记者从国家版权局获悉，2021年2月—3月，中宣部版权管理局、中宣部电影局、公安部食品药品犯罪侦查局联合部署开展打击院线电影盗录传播集中行动，严厉打击春节档院线电影盗录传播违法犯罪行为，规范电影市场版权秩序。各地执法部门积极部署预警保护、加强巡查监测、快速处置侵权、深入查办案件，取得显著成效。

据悉，集中行动期间，各地版权、电影主管部门以7部春节档院线电影放映传播情况为检查巡查重点，出动执法人员3.65万余人次，检查影院、点播影院等场所1.18万家次，巡查网站（APP）2682家次，督导各电信运营商、社交平台、网盘、电商平台等网络服务商删除涉院线电影侵权链接3万余条，查办涉院线电影侵权盗版重点案件39件，关闭侵权网站（公众号）45个，有效遏制了院线电影盗录传播势头。

据介绍，国家管理局发布了集中行动的4起重点案件，具体包括：浙江金华“2·19”盗录传播春节档院线电影案、浙江宁波盗录传播春节档院线电影案、四川宜宾“2·05”涉嫌侵犯著作权案和河南邓州“3·01”涉嫌侵犯著作权案。

相关工作人员向记者表示，下一步，各地执法部门将深挖盗版源头，加大对影院偷拍盗录的打击力度，严厉查处销售、传播盗版影片的网站（APP）、微信公众号、电商经营者，督促各网络平台强化企业主体责任，并对权利人反映强烈、社会危害较大的盗录传播院线电影行为依法从重处罚，营造尊重版权、尊重创作的良好社会氛围，推动电影产业繁荣健康发展。

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