绿地控股发布2020年报和2021年一季报
中新网4月26日电 今日，绿地控股(600606.SH)发布2020年报和2021年一季报。数据显示，2020年，绿地核心业绩全面正增长，质量效益进一步提升。全年营业收入4558亿元，同比增长6.53%；扣非归母净利润144亿元，同比增长13.13%；基本每股收益1.23元，加权平均净资产收益率18.57%，保持稳定；总资产达到13973亿元，同比增长21.96%；归母净资产848亿元，同比增长7.45%。
现金流持续大幅改善，加强资金工作，增收节支，全年实现经营性现金流量净额447亿元，同比大幅增长132.17%；货币资金1035亿元，同比增长16.42%。资产负债结构不断优化，降负债、去杠杆、优结构成效显著，优化资源配置，提高资金使用效率。有息负债余额3218亿元，整体平均融资成本5.64%，保持低位。未来业绩确定性继续加强，加强主业销售回款，合同负债及预收款项创新高达到4215亿元，同比增长10.6%，奠定未来业绩稳定增长基础。股东回报结构优化，为提升公司盈利能力、更好回报股东，拟每股派发现金红利0.25元(含税)，拟每股送红股0.05股。
与此同时，2021年一季度，绿地实现“一升一降”：主要经济指标实现全面快速增长，降负债超计划取得阶段性成果。一季度营业收入1326亿元，同比增长66.58%；利润总额71亿元，同比增长10.83%；扣非归母净利润40亿元，同比增长9.06%；基本每股收益0.32元，同比增长6.67%。核心主业发力，质量效益快步提升，其中：房地产业营业收入487亿元，同比增长29%；基建产业实现营业收入756亿元(内部抵消后)，同比大幅增长122%。现金流大幅度提升，经营性现金流量净额119亿元，同比增长249%。
在主要经济指标全面高质量增长的同时，绿地加大力度主动去杠杆，成为房企高效去杠杆的“绿地样本”。截至2月底，绿地“三年三步走去杠杆”计划提前阶段性达标，在稳健应对春节前后付款高峰的同时，顺利实现现金短债比超过1，“一条红线”提前“转绿”达标，比原计划整整提前一个多季度。截至3月底，有息负债总额(含广西建工)较今年初再降181亿元，自去年推进去杠杆计划以来，累计较高点已下降超过845亿元；净负债率较高点累计下降52个百分点，剔除预售款后的资产负债率也延续了持续回落态势。绿地在春节前后付款高峰背景下，稳健按期足额偿还到期债务。绿地以自有资金为主先后按期足额完成了2015年公司债券(第一期)、2016年公司债券(第一期)本息兑付，总计约180亿元。2月，绿地以自有资金按期完成本息总计约4.72亿美元境外美元债券兑付打款。同时，绿地加大相关债券回购注销力度，已回购美元债券共计约6000多万美元，目前已注销1300多万美元。
对比，绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地将降负债稳发展、高效去杠杆放在重要战略位置，多管齐下，成果显著，为“十四五”高质量发展奠定基础。接下来，绿地将进一步提速去杠杆计划，相关指标达标时点有望再提前，今年内，力争实现两条线“转绿”达标。绿地将切实把握新发展阶段，贯彻新发展理念，持续降负债去杠杆，使发展与安全相得益彰。
2020年全面取得较好成绩、2021年“开门红”，主要得益于：面对挑战，绿地上下凝心聚力奋进；抓住机遇，核心产业持续转型升级；危中寻机，优势产业抢抓发展机遇；紧抓核心，聚焦关键点狠抓发力。
张玉良指出，在“首季开门红”的基础上，绿地完全有条件冲刺“半年红”目标。下一步，绿地将进一步深刻把握房地产行业新周期特点和发展逻辑，不断做精做细运营管理，持续释放“管理红利”。抓住重点，进一步聚焦，把核心资源用到刀刃上，聚焦房地产、基建、金融、消费等业绩突出的重点行业，聚焦有空间、有潜力的成长性重点区域，聚焦竞争优势足的重点单位，提高资源使用效率。
绿地将从锚定未来五年的战略设想出发，确保实现高质量发展的良好态势，为未来五年发展开好局、起好步。具体包括：转型有新成效。围绕“地产提质量、基建上水平、消费扩规模、金融数字化、协同增动能”主线，持续推动转型升级，确保主要经济指标平稳较快增长。坚定不移降负债、去杠杆，不断优化资产负债结构，守住安全发展底线。创新有新作为。推动房地产、基建、消费、金融等产业拥抱创新科技，形成技术亮点。房地产业要推动创新产品落地推广；基建产业要主攻“高大精深”建筑技术，在智能建造等前沿领域抢占制高点；消费产业要深化业态创新、模式创新，商贸业务要以贸易港为核心推动上下游产业链优化，完善盈利模式；金融产业要推动数字化、科技化转型，打造高质量“金控集团”。改革有新突破。推动深度混改、股权多元化等改革举措，实施激励机制改革，增强内在动力，充分调动积极性。
展望“十四五”，绿地将按照“把握新发展阶段、落实新发展理念、构建新发展格局”的总体战略，精准把握中国经济、城镇化、扩大内需、科技革命、行业发展等的新阶段发展特点，全面贯彻落实高质量发展、改革创新、协同发力、拥抱科技、守住安全底线等核心新发展理念，着力构建在行业地位、产业、资本化等层面新的格局，推动绿地发展达到新的高度和厚度。
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