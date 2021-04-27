三峡工程首次举行公众开放日活动 大国重器看三峡
雨中长江烟波浩渺，高峡巨坝巍然矗立。4月24日，三峡集团举办以“百年奋斗路 世纪三峡情”为主题的国企开放日活动。记者实地探访了三峡大坝坝顶、三峡电厂、长江珍稀鱼类保护中心等首次对外开放区域，近距离感受三峡工程伟大建设成就、良好运行状态和巨大综合效益。
站在三峡大坝坝顶远眺，上游楚天极目、高峡平湖，下游波浪翻涌、江水滔滔。作为开发和治理长江的关键性骨干工程，三峡工程的首要功能就是防洪。“目前三峡水库水位为160.5米，等到了6月丰水季，会调降到145米，腾出防洪库容。”三峡集团流域枢纽运行管理中心水库管理部主任王海介绍说，面对去年百年不遇的特大洪水，以三峡工程为核心的长江干流及清江梯级水库累计拦洪388亿立方米，占长江中上游水库群拦洪总量60%以上，极大发挥了三峡工程大国重器作用。
图为4月24日上午，在三峡坝顶朝长江下游远眺。段相宇 摄
去年，三峡电站创造了单座水电站年发电量1118亿千瓦时的世界纪录，为打赢疫情防控阻击战，保障供电、用水和航运畅通作出了重要贡献。走进三峡电站厂房内，机组轰鸣声不绝于耳，随着水轮发电机高速运转，清洁电能从这里源源不断地输向全国。
“这里的一个‘圆圈’就是一台机组，每台机组发的电够300万户居民使用。”电厂工作人员告诉记者，截至2020年底，三峡电站累计发电近1.4万亿千瓦时，节能减排效益显著，清洁能源发电量稳居国内第一。
图为4月24日下午，三峡电站内部机组。段相宇 摄
三峡集团扎实推进乌东德、白鹤滩精品工程建设，坚定不移打造全球最大的沿江清洁能源走廊。据了解，乌东德水电站所有机组将于今年7月1日前投产发电；白鹤滩水电站质量安全进度可控在控，首批机组将在7月1日前投产发电。此外，在“两山”理念的发源地——浙江安吉，三峡集团建设的长龙山抽水蓄能电站首台机组也将于7月1日实现投产发电目标。
图为工作人员向参观者讲解垂直升船机使用原理。段相宇 摄
三峡大坝高185米，过往船只怎样穿越大坝？工作人员告诉记者一句顺口溜：“大船爬楼梯，小船坐电梯。”大型船舶要走双线五级连续梯级船闸，通过连续注水放水，一级级通过闸室，即可翻越大坝。对于3000吨以下小型客货轮和特种船舶，则可以使用垂直升船机，就像坐电梯一样。据介绍，三峡河段年货运量超过一亿吨，比蓄水前提高6倍，运输成本下降近四成，使长江航道成为名副其实的“黄金水道”，有力推动了长江经济带的发展。
长江珍稀鱼类保护中心已成功繁育出子二代中华鲟。图为2020年10月繁育的子二代中华鲟。段相宇 摄
在长江珍稀鱼类保护中心科研养殖区，有数十座圆形大水池，里面活跃的是不同年龄梯队的子二代中华鲟。“最新一批是2020年10月繁育的，它们是只有半岁的‘鱼宝宝’。”三峡集团中华鲟研究所负责人李志远指着其中一个水池，笑着说道。作为长江旗舰物种，中华鲟的存续一定程度上反映着长江的水生态环境状况。自1984年以来，三峡集团已连续实施64次中华鲟放流活动，累计放流超过504万尾。三峡工程作为重要生态工程的作用充分显现。
在三峡大坝185平台，三峡集团长江珍稀植物研究所副所长黄桂云介绍，长江特有珍稀植物保护品种已达到1256种，累计繁育特有珍稀植物约18万株。因三峡蓄水而受到影响的500多种植物，全都得到了有效保护。
“新时期，三峡集团将从‘建设三峡、开发长江’向‘管理三峡、保护长江’转变。”中国三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示，集团认真履行国家赋予的新使命新任务，奋力实施清洁能源与长江生态环保 “两翼齐飞”，在深耕清洁能源领域的同时，努力推进共抓长江大保护工作，发挥好骨干主力作用。
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