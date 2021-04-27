还记得你上次搬家是什么时候吗？

在大城市里扎根的你，埋头工作，升职加薪，日子越过越好，住的房子越来越大，家里的东西也越来越多。已经搬过几次家呢？你自己也记不清了，只记得每当搬完所有的行李，精疲力尽地眺望着这座城市的楼宇，看着远处的万家灯火，最想念的还是童年家乡的土地。

有的人，从留守的家搬出去；有的人，偏偏搬回老家；有些人，从操心半辈子的家搬出去；有些人，搬进努力打拼得来的新家；有些人，搬进可以让自己幸福的“港湾”......

近期，在碧桂园发布的《搬家》视频中，我们看到了不同的个人或家庭，在搬离家时的不同心境。

无论是在影片中还是现实里，提到搬家，不管带着怎样的心情，离开熟悉的地方总是需要莫大的勇气，随着居住时间越久往往羁绊就越多。

看着生活了这么多年的家，突然空了，就像心里缺了一块一样，真的不舍。用过的东西，哪怕一张纸、一把梳子、一支笔，都不舍得扔掉，即便留着没有丝毫用处，还是不忍心丢弃。

然而即便如此，人的一生总是难免要遇上搬家。因为我们有各种理想：想赚钱，想成功，想尽情去享受生活，选择搬家，一定是对未来的期待是远远大于对过去的不舍的。从旧的地方离开，收拾好最后一件行李，遥望前方，心情会是雀跃与轻松，那一刻，只想更好未来，展望新的生活！

随着人们对生活水平要求的提高以及工作的影响，一些宜居城市或新兴产业聚集的城市越来越得到人们的青睐，城市之间的人口流动推进多区域城镇化进程，也激发当地经济发展潜力，中国的沿海城市、内陆城市和边境城市都得到快速发展。同时，满怀热情的追梦者为追求理想“北上” “南下” ，在新的城市生活与发展，北上打拼和南下务工交织进行，进一步打破城市间的格局，基本实现了人口的自然迁移，巨大的人口流动也为当地吸纳更多人才，推进城市经济的进一步发展。

“老家”是一个念想，是不可或缺的记忆宝藏。现在的人们，更期待的未来生活，是在更好环境下自由、便捷地生活。城市或许足够繁华，但在经历更多苦痛和不易后，如今也有越来越多人有能力在乡村塑造幸福美好的生活。随着国家大力推进乡村振兴等一系列政策的实施，机遇面前，从城市返回到农村的人数开始增多，他们相信，苦尽甘来，必能享受未来。

多少年来，人们通过勤奋争取到了现在全面小康的幸福生活，企业在改革大潮中顺势而上，国家实现经济飞速发展，举国上下，尽显繁荣姿态。

在此期间，碧桂园见证了无数中国人的搬家故事，同时也见证了中国的快速发展。29年来，碧桂园始终立足客户需求，坚持致力于打造好房子、好产品，不断发展，为中国1400多个城镇的450万户业主带来美好新生活。

一直以来，碧桂园还始终秉持着“希望社会因我们的存在而变得更加美好”的企业理念，积极参与精准扶贫、乡村振兴，并根据客户对生活居住品质提升的需求和社会发展的趋势，提供优质的产品与服务，投入机器人研发，发展现代农业等，“为社会创造幸福生活”，也是碧桂园追求的企业目标。

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(责编：王震、吕骞)