原标题：日产汽车携多元化产品阵容亮相2021上海车展

2021年4月19日，日产汽车携多元化产品阵容亮相第十九届上海国际汽车工业展览会。

日产奇骏是SUV细分市场的领军者和最畅销车型之一。在本届车展中，全新一代奇骏将作为“Nissan NEXT企业转型计划”的核心车型之一，首次亮相中国市场，并通过极具吸引力的操控性能和科技配备，无缝迎合了中国消费者的需求。

全新一代奇骏

全新一代奇骏集力量美学设计、精致的细节及众多前瞻科技配置于一身。通过全面展现智能驾驶和智能网联功能，进一步强化日产汽车在移动出行领域的领导地位。全新一代奇骏将于2021年下半年在中国市场上市。

日产汽车计划到2025年向中国市场导入9款电驱化车型，其中包括旗下最新的纯电动跨界SUV车型——日产Ariya。作为日产汽车中国电驱化战略的核心车型和“日产智行（Nissan Intelligent Mobility）”的最新技术成果代表，日产Ariya融合了全新的设计语言，拥有强劲的性能和智能网联功能。它将与日产汽车最新的电驱化动力总成系统——日产e-POWER技术共同开启日产汽车在中国市场的电驱化新篇章。

日产纯电动跨界SUV车型—日产Ariya

日产汽车公司首席运营官古普塔（Ashwani Gupta）先生表示：“中国立于未来移动出行发展的最前沿，日产汽车已经做好准备投入其中，着力推动智能网联、智能驾驶和电驱化技术的革新。同时，日产汽车还将不断导入最先进的创新技术和未来移动出行成果，满足中国消费者需求。”

日产e-POWER技术

日产e-POWER技术采用100％全电动驱动系统，拥有可比肩纯电动汽车的迅捷加速、平顺减速和静谧性。同时，由于车载汽油发动机可在必要时为电池充电，不需要外接充电，免去了外部充电的困扰。自2016年在日本市场推出以来，日产e-POWER技术广受消费者欢迎并不断推广到多款车型上。目前，在日本市场已有超500,000消费者购买了搭载日产e-POWER技术的车型。

凭借高效的燃油效率，日产e-POWER技术将导入中国市场，助力中国政府节能减排与新能源汽车技术路线图规划的实施。与此同时，日产e-POWER技术还将助力实现日产汽车碳中和目标，即日产汽车计划到2050年使整个集团的企业运营和产品生命周期*实现碳中和。同时，日产汽车计划在2030年代初期，实现核心市场新车型100%的电驱化。

“日产e-POWER技术将为消费者提供比肩纯电动汽车的驾驶乐趣、静谧性和平顺的加速感，同时还能享受如同燃油车一般的驾驶自信和使用便利性。这款技术将很快搭载在中国市场最受欢迎的产品之一、最畅销的车型——日产轩逸上。到2025年，中国市场将有六款搭载日产e-POWER技术的车型。”古普塔（Ashwani Gupta）表示。

日产汽车全面电驱化

本届车展期间，日产汽车利用最新的电驱化与升级的移动出行方案，再次展示出全面的电驱化创新成果。作为日产汽车100%纯电动零排放的先驱，日产聆风是日产汽车电驱化产品阵营中的重要一员。目前，日产聆风全球累计销量已超过500,000台。

100%纯电动车型——日产聆风

为了让参观者对日产电驱化有深入的了解，日产汽车还将向参观者展示其在世界电动方程式锦标赛的风采。电动方程式锦标赛为全球的消费者带来了零排放电动汽车的驾驶激情和乐趣。日产汽车将通过实际参与，从比赛中汲取电动技术经验，并推广到民用电动车型的发展中，惠及更多的消费者。 近期，日产汽车公司宣布将继续出征世界电动方程式锦标赛（ABB FIA Formula E World Championship）至第十二赛季的比赛（2025-2026赛季）。

此外，日产汽车将通过融入了日式设计美学的展台设计，和搭载了ProPILOT超智驾的第七代天籁ALTIMA和日产逍客等深受消费者喜爱的车型，展示了日产汽车的精髓。 创新的“时空穿越”互动体验区通过AR技术，带领参观者穿越到日产电驱化技术发展的各个阶段，完美呈现日产汽车74年电驱技术发展之旅。观展的来宾通过参与互动，能穿梭于过去和现在之间，游历于日产电驱化历史长廊，并在时空隧道之中留下身影。

(责编：王紫、吕骞)