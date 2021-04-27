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财政部等三部门出台中国国际消费品博览会进口展品免税政策

2021年04月27日14:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月27日电 （记者王震）据财政部网站4月27日消息，财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于中国国际消费品博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》(以下称《通知》)。

《通知》明确，在全岛封关运作前，对消博会展期内销售的规定上限以内的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。享受税收优惠政策的展品不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、烟、酒和汽车。同时，对展期内销售的超出附件规定数量或金额上限的展品，以及展期内未销售且在展期结束后又不退运出境的展品，按照国家有关规定照章征税。参展企业名单及展期内销售的展品清单，由海南国际经济发展局或其指定单位向海口海关统一报送。

中国国际消费品博览会享受税收优惠政策的进口展品清单。来源：财政部网站

(责编：王震、高雷)

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