人民网北京4月27日电 （黄盛）穿着一身朴素的工作服，戴着一顶蓝色的工作帽，拿着一块儿不大的探伤探头，眼睛盯着屏幕上跳动的“波形”……在北京铁路局石家庄车辆段配件车间，不少人对探伤工户卫钦的工作状态印象深刻。

初次见到石家庄车辆段工作人员交口称赞的户卫钦时，身材瘦小、步伐匆匆的她正拿着“听诊器”般的探头，为火车轮仔细“检查身体”，全神贯注地盯着显示屏幕上有规律跳动的“波形”，认真分析哪些“波形”有可能是“带病”的征兆，生怕错过一丁点儿异常波动。

“干了这行18年了。”在接受人民网采访时，户卫钦严肃的脸上多了一份笑意。

户卫钦正在石家庄车辆段配件车间记录检测“波形”的变化。 受访者供图

她介绍说，火车车轮性能好坏，对行车安全具有重大影响。但车轮的运行条件复杂多变，甚至经常发生擦伤、剥离、掉块和疲劳损坏等损伤。隐藏在车轮内部的“缺陷”，更是对车轮性能起到关键作用。

车轮探伤就是通过超声波的无损检测，发现车轮表面或内部的缺陷。户卫钦的工作就是通过探伤仪的“波形”变化，从中找出规律，判断车轮和轴承内部裂纹的深度、长度及裂损情况等。

“怎样通过看似简单的‘波形’变化，判断出车轮内部的状况？”面对疑问，平时话语不多的户卫钦打开了话匣子。

她说，判断的规律经验其实就是自己这18年来不断学习、总结的结果。“刚开始接触探伤工作时，我觉得这一行当像‘看天书’似的，晚上也提心吊胆地睡不好觉。”户卫钦说，刚开始培训的一个月，她着急地瘦了五六斤，生怕自己学艺不精，造成漏探或者误判。

对于负重巨大的火车车轮而言，如果有些裂纹没有被检测出来，会产生什么样的后果？户卫钦解释说：“假如我把裂纹放出去，裂纹一开始是萌芽，然后裂纹就会发展越来越快，到最后车轮可能会瞬时断裂，带来巨大的伤害和损失。”

也正因此，勤奋谨慎的户卫钦专门准备本子记录一个个问题车轮所对应的“波形”状态。每当别人问她写写画画做什么，“好记性不如烂笔头”她总是笑笑回答。

慢慢地，记录的本子太多，查找、存放都成了问题。有些本子的纸张开始泛黄，部分字迹变得模糊不清，难以辨认。户卫钦心疼之余开始想办法，有意识地放弃“笔记”改为“脑记”，用大脑联系起“波形”对应的问题。

户卫钦正在向同事们传授自己的检测经验。 受访者供图

经过一段时间的锻炼，什么样的波形对应的裂纹是什么样的、对应的数据是多少，她张口便可娓娓道来。同事们也因此称她为“车轮护卫”。

“师父是车间里的顶梁柱，跟她算是跟对人了。”户卫钦的徒弟丁瑜修说。“多问一遍、多听一句、多看一眼”的“户式”工作法已经在配件车间里不胫而走。“师父经常主动与我们探讨技术难题，一起泡在网上学习车轮探伤前沿技术，带着我们一起揪出一个个裂纹缺陷，守住一个个安全底线。”丁瑜修一边说着一边竖起来大拇指。

(责编：王连香、高雷)