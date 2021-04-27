人民网记者 孙博洋

日前，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进了山东青岛西海岸新区。记者在采访中了解到，西海岸新区自2014年设立以来，不断突破创新，取得了可喜的发展成果。

创新引领发展 硬科技构筑硬实力

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。作为承担国家重大发展和改革开放战略任务的国家级新区，同样也是高科技成果产业转化的前沿阵地。

青岛西海岸新区工信局副局长刘然吉告诉记者，近年来，西海岸新区积极践行“先行先试、善做善成”的新区精神和新发展理念，全面推进科技引领城市建设，科技创新支撑新旧动能转换的能力不断增强。

西海岸新区科大讯飞未来港内展示的通过分析机械异响诊断机械故障的技术。人民网记者 孙博洋摄

据刘然吉介绍，2020年，全区7项成果通过了国家科学技术奖初评，31项成果获得山东省科学技术奖励，39项进入“2020年度青岛市科学技术奖建议授奖项目名单”；全区高新技术企业突破700家，国家科技型中小企业总数突破900家；新增8家省级新型研发机构，市级以上高端创新平台突破350家。

刘然吉表示，围绕国家、省、市出台的一系列关于推动科技创新发展政策，新区陆续制定出台了一系列支持科技创新的政策文件，创新发展的顶层设计和政策体系日趋完善，通过政策引导、产学研合作、项目支持等全链条服务，支持创新主体做大做强。

刘然吉介绍说，西海岸新区2020年区级科技计划专项大胆突破，针对企业“卡脖子”难题设立了科技攻关“揭榜”专项，在原创性基础研究工作中设立了源头创新专项，并安排科技资金8200万元。同时，西海岸新区已支持培育海洋科技创新中心、人工智能科技创新中心、海洋微藻工程技术科技创新中心、新一代智能制造科技创新中心、橡胶全产业链生态体系科技创新中心、香港城市大学科技创新中心、数字化技术与智能制造科技创新中心、海工船舶装备科技创新中心等8个科技创新中心。

据了解，西海岸新区还在青岛市先行试点技术合同登记，2020年预计完成技术合同成交额79亿元。

良好的营商环境，丰富的科创资源，成为了西海岸新区招商引资的有力助力。

据西海岸新区商务局副局长王大鹏介绍，“十三五”期间，西海岸新区累计引进亿元以上产业项目1257个，23家世界500强企业在新区投资了82个项目。全区累计实际利用外资72.9亿美元。

王大鹏告诉记者，2020年，西海岸新区引进亿元以上产业项目305个，完成年度目标的101%，总投资2877亿元。其中，世界500强投资项目16个，中国500强投资项目11个。实际利用外资13.7亿美元，同比增长11.4%。实际利用内资超过400亿元。

取得这样的成果，也得益于制度的改革与创新。据王大鹏介绍，西海岸新区创新招商方式，推进传统招商模式向资本招商、园区招商、平台招商、集群招商等市场化、专业化招商机制转变。发挥国有企业、头部企业、行业协会商会、招商顾问等作用，优化“基金+项目”招商模式，有针对性地增强招商成效。西海岸新区与相关机构签订合作协议，选聘首批29名招商顾问，其中10名招商顾问和10家社会化专业招商中介机构已引进79个项目。

西海岸新区中日韩消费专区体验中心里琳琅满目的免税产品。人民网记者 孙博洋摄

在招商引资的同时，促进新经济发展也是西海岸新区的重点工作之一。

据西海岸新区新经济发展促进中心副主任马磊介绍，西海岸新区在发展新经济方面重点聚焦工业互联网、人工智能、跨境电商、智慧医疗、在线教育、数字文娱等领域。并引进新经济头部企业，如人工智能领域的科大讯飞、商汤科技；大力发展直播产业，引进多家直播电商基地；打造5G高新视频产业，全国首个5G高新视频实验园区落户西海岸新区；服务电竞产业发展，以此来开拓新的发展赛道。

经略海洋 向海而兴

海洋是高质量发展战略要地，海洋经济发展前途无量。建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。

记者从青岛西海岸新区了解到，西海岸新区陆域面积2128平方公里，管辖海域面积约5000平方公里，海岸线282公里，沿海分布23处海湾，42座岛屿，滩涂面积83平方公里，为海洋经济发展赋予了丰厚的自然资源。

西海岸新区海洋发展局三级调研员高海云告诉记者，“十三五”期间，新区海洋生产总值实现翻番，到2020年总量达到1400亿元，占新区地区生产总值的比重超过37%，成为推动经济发展的主动力。

高海云介绍到，西海岸新区组建了新区工委（区委）海洋发展委员会，建立起“海洋委主导、海洋办统筹、部门抓落实、专班抓攻坚”的工作机制，形成分工明确、运转高效的海洋经济管理体系，根治了涉海机构多、分而不统、“九龙治水”的“顽疾”。同时，进一步优化体制机制，成立工委科技创新发展委员会，统筹海洋领域创新发展。新区还突出涉海创新平台建设，鼓励知名涉海高校、科研院所创办分校和分支机构，驻区高校达到20所，市级以上海洋科技创新平台142家，占全区科技创新平台总量的30%。

据了解，近年来西海岸新区在海洋科技创新方面效果显著。中科院海洋大科学研究中心完成验收；山东大学碳纤维复合材料海洋应用工程技术研究院揭牌；中国远洋海运大学新校区开工建设。同时，中船海洋装备研究院投入使用，定向海洋装备关键技术攻关，补齐产业短板。

中科院海洋所海洋大科学中心办公室主任李富超告诉记者，面向国家战略需求，海洋大科学研究中心筹建两年多来，初步构建了依托重大科技基础设施集群、集聚核心科学家团队、承担重大科技任务协同攻关的“1+X+N”模式，推动中科院涉海优势科研力量有效集聚，助推山东新旧动能转换，服务海洋强国建设。

西海岸新区海洋大科学中心里的海洋人工智能与大数据平台。人民网记者 孙博洋摄

李富超表示，海洋大科学中心聚焦近海环境、深海大洋和海洋生命研究，布局“健康海洋理论与技术应用”、“印太汇聚区多圈层相互作用”、“海洋生命过程认知与生物资源绿色发展”核心研究方向，部署海洋工程装备、海洋资源利用、海洋灾害防控等领域交叉研发集群，集聚国内外高水平团队开展合作，吸引包括两院院士、国家杰青等高层次人才5000余人次利用平台资源，开展600多项课题研究，产出一批重大原创成果，为海洋人才在青岛集聚提供了“加速度”。

四张名片齐闪亮 产业升级发展进行时

据了解，青岛西海岸新区将影视之都、音乐之岛、啤酒之城和会展之滨作为新区的四张名片，而“擦靚四张名片”也成为新区总体发展思路的重要组成部分。

东方影都影视产业园中的上万平米的摄影棚。来源：东方影都提供

据了解，近年来，青岛西海岸新区高度重视影视产业，着力打造“影视之都”城市名片，构建影视工业化产业链生态圈。东方影都影视产业园拥有40个国际标准摄影棚、32个置景车间、亚洲最大室内外合一水下制作中心和全流程数字影音中心；藏马山外景地占地1500亩，建设欧美、古装、民国等5个景区。

据介绍，东方影都已经成为中国视效大片生产基地，包括，《长城》《流浪地球》《疯狂的外星人》《刺杀小说家》等多部视效大片均在此基地中的摄影棚内拍摄，另外，将在今年以及2022年春节档上映的多部影片也正在棚内紧张的拍摄。

西海岸新区影视产业发展中心副主任赵芳告诉记者，2020年，新区克服疫情影响大力推动影视复工复产，东方影都影视产业园四季度出租率高达95%。在相关政策的推动下，2020年新区入驻影视企业200余家，入驻数量为2019年全年的2倍。

记者了解到，近年来，为促进时尚经济高质量发展，打造开放新区、现代新区、活力新区、时尚新区，西海岸新区重点依托“一节、两院、三校、多产业”，加快“音乐之岛”建设，不断擦靓“音乐之岛”名片。

西海岸新区文旅局三级调研员邹红告诉记者，青岛凤凰音乐节作为青岛市第一个专业音乐节，于2019年首次举办，现已成功举办两届，成为青岛首个城市音乐节IP。而凤凰之声大剧院突出专业化音乐演艺功能，引进“名人、名团、名剧”，打造青岛演艺文化新地标。近年来，举办了郎朗钢琴演奏会、第六届德国门德尔松钢琴大赛亚太总决赛开幕式、电音节、音乐会、话剧、舞剧、儿童剧等演出和活动200余场，接待观众近10万人次。

据了解，西海岸新区还引进了英国梅纽因青岛音乐学校、山东艺术学院电影艺术产学研基地等音乐专科院校，加强音乐人才培养，为建设音乐之岛增加底蕴。

青岛啤酒节是世界四大啤酒节之一。据了解，2020年青岛啤酒节以“时尚啤酒节”为主题，创新“线上+线下”的办节模式，17天时间，累计接待游客121.88万人次。

黄发集团董事长、青岛国际啤酒节西海岸新区组委会办公室主任刘书武表示，青岛国际啤酒节在西海岸新区成功举办以来，啤酒节的大平台作用得到了充分发挥，主要表现在社会效益、品牌效益、经济效益、文化效益不断凸显，对西海岸新区经济社会发展具有重要促进作用，成为了展示青岛现代化国际大都市风采的重要活动。

会展是构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台，在带动经济增长、促进开放合作、增加社会就业、推动城市发展等方面发挥重要作用。

西海岸新区会展业发展促进中心副主任丁善宝在接受采访时表示，近年来，西海岸新区会展基础硬件设施不断完善，先后建成青岛世博城、东方影都、金沙滩啤酒城、星光岛酒店、红树林度假酒店等重要会展旅游基础设施。全区具有会议接待功能的星级或品牌酒店达37家，酒店内会议设施面积近10万平米，拥有各类规格会议室260间、客房超4万余间，日接待旅客住宿能力超8万人次。

他介绍说，近两年西海岸新区新增注册会展企业60家以上，其中不乏业内的龙头企业。目前营业收入超千万元的规上会展企业达11家，全区各类会展企业直接营收超10亿元，会展拉动餐饮住宿、广告传媒、文化旅游、运输物流等行业收入超100亿元，会展客源贡献了主要星级品牌酒店营收的近1/3。

正如在西海岸新区街头到处都能见到的“先行先试，善作善成”的标语一样，西海岸新区在发展之路上，时刻向人们传达着这座城市敢为人先、不断创新的锐气，和不达目的不罢休的底气。

(责编：王连香、高雷)