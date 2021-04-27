人民网北京4月23日电 （孙阳）当前，丰田正聚焦于加速推动全方位电动化，通过创新技术和务实实践为实现碳达峰、碳中和贡献自己的力量。

第十九届上海国际汽车工业展览会期间，丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征接受了人民网专访，深入解读了丰田在融入中国市场、全方位电动化以及积极助力碳中和目标实现过程中的思考和实践。

董长征表示，2020年，丰田汽车在中国市场销量实现逆势增长，离不开各级政府、相关机构和合作伙伴的共同努力；丰田始终致力于通过推动全方位电动化技术的进化和普及，助力中国实现碳中和、碳达峰的目标。

丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征接受人民网专访。人民网记者 王天乐摄

谈中国市场：“将加强与本土伙伴的深入合作”

丰田汽车日前公布数据显示，今年3月其在中国销量166600辆，同比增长63.7%。从全年看，2020年丰田汽车公司全球销量比上年下降10.5%，但在中国市场公司销量增长10.9%。

谈及丰田在中国的发展，董长征表示，过去一年来，汽车行业受到新冠疫情的较强冲击和影响。但是，丰田在中国市场取得了很好的成绩，要真心地感谢中国政府出台的一系列复工复产和助企纾困的政策，同时，各级政府、相关机构和合作伙伴也给予了丰田大量的帮助。

“正是中国社会各界的持续努力，才让我们不仅能够享受移动出行的乐趣，也让企业有了全心全意为用户服务的良好环境。”董长征说。

近年来，丰田也在进一步深化与中国合作伙伴的联合研发和创新合作，努力打造高技术、高品质、有竞争力的产品。

2019年，丰田与清华大学合作设立了联合研究院，共同开展氢能利用的相关研究活动。去年，丰田与5家中国合作伙伴设立了商务车燃料电池系统研发公司。同时，丰田与国内相关学院建立战略合作，促进中国汽车产业服务技术人才的培养。今年3月，丰田与亿华通合作设立商用车燃料电池系统生产销售公司，推动氢燃料电池车的普及和氢能社会的建设。

董长征认为，丰田和中国本土合作伙伴的深入合作，将推动双方实现共赢发展。

TOYOTA bZ4X CONCEPT全球首发。受访者供图

谈全方位电动化：“技术应普及应用 各方应加强合作”

在2020年的第三届中国国际进口博览会上，丰田以“开放共赢 创享蓝天”为主题，展示了为实现“所有人都能自由移动出行的社会（Mobility for All）”，丰田及其合作伙伴将设想逐步落地的阶段性成果。其中，丰田全方位电动化车型的集中亮相，进一步表达了其积极推进环保技术及产品研发和普及的决心。

今年的2021上海车展期间，丰田则面向全球首次揭幕了旗下全新纯电动专属系列“TOYOTA bZ”，带来人与人、人与车、人与社会和人与自然的全新关系，该系列产品基于EV专用平台“e-TNGA”打造。据介绍，TOYOTA bZ纯电动专属系列还将不断扩充，计划到2025年在全球范围内推出7款全新EV产品。

对此，董长征深有感触。“技术只有普及和应用，才能真正改变我们的生活。在新能源领域，目前还不是互相竞争的时刻，产业链各方应该加强技术合作，共同开拓全球市场。” 董长征说。

通过多年的技术沉淀和积累，丰田已经具备了HEV/PHEV/EV/FCEV完善的电动化技术路线，正全力推动全方位电动化车型的应用和普及。截至目前，丰田电动化车型在全球累计销量已经突破了1700万辆，削减二氧化碳排放量超过1.4亿吨。

如何全面理解丰田的电动化战略路径？董长征介绍说，丰田所说的电动化包括混合动力，也包括外插通电式混合动力，以及纯电动和氢燃料电池技术。丰田在这四个方面都具备了技术储备，2025年丰田在中国的销售量目标是比2020年增长50%，达到270万辆左右，其中电动化车辆占比将达到50%。

丰田正积极推进全方位电动化产品。受访者供图

谈助力中国碳中和：“这是丰田发展的重要愿景”

早在2015年，丰田为推动实现可持续发展社会，就发布了“丰田环境挑战2050”战略。

据悉，该战略针对气候变化、水资源缺乏、资源枯竭、生物多样性减少等地球环境问题，在“打造更好的汽车”、“更好的生产活动”、“美好城市和美好社会”3大领域发起了6项挑战。同时，为实现“丰田环境挑战2050”战略，丰田制定了当前的执行计划——第6次“丰田环境治理计划”，作为2016年度至2020年度期间的五年计划加以实施。

在中国，丰田于2019年开启全面推广普及氢燃料电池技术，特别是FC商用车领域，继宣布FC柯斯达将作为丰田品牌首次引进中国的FCEV之后，又陆续通过与北汽福田、亿华通、中国一汽、苏州金龙、上海重塑等企业开展合作，向多家中国商用车厂商提供丰田氢燃料电池组件，以此实现FCEV在中国更大范围的普及。

日前，丰田方面宣布，到2025年包括HEV、PHEV、EV、FCEV在内，丰田和雷克萨斯品牌在中国导入新电动化车辆将达到30款以上；除了电动化产品之外，丰田将以全生命周期为视角，全方位的贡献二氧化碳零排放的举措，在生产、电池回收、植树等领域推进二氧化碳减排。

董长征介绍说，为了实现碳中和目标，丰田将继续以更加开放的姿态与中国企业加深合作。从扩大混合动力以及FC氢燃料电池系统的外销，尽早实现电动化车辆的核心零部件100%的现地化生产，以及氢燃料电池领域在中国的布局与合作等方面展开。

据悉，丰田将力争在2023年将超过150千瓦、体积更小并且安全性、耐久性更好、成本更低的FC系统投入中国市场。

“不断扩大朋友圈，让志同道合的合作伙伴们走到一起，为中国实现碳达峰、碳中和目标做贡献，这是丰田发展的重要愿景。”董长征表示。

发力纯电市场，全方位电动化助力实现碳中和。受访者供图

(责编：王连香、高雷)