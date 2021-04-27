原标题：5G融媒数字文旅在浙江温州率先上线

近日，从有关部门获悉，国内首个5G融媒数字文旅在浙江温州上线，该项目《温州旅游指引》一上线，就以5G融媒展现、一键触达、沉浸式阅读等特点吸引了外地来温用户的关注和阅读。

据介绍，在实施国家大数据战略、加快建设数字中国的背景之下，为顺应文旅消费提质升级新趋势，展示温州文旅良好形象，温州市文化广电旅游局联合咪咕数媒、江南游报精心打造了这款创新的数字文旅移动产品《温州旅游指引》。

作为全国首发产品，通过5G融媒新技术结合大数据分析，可使外地来温的移动用户第一时间免费收到《温州旅游指引》5G融媒消息。该产品突破了传统短彩信的容量和格式限制，是一种新型的5G融媒体沉浸式消息触达服务，游客可享受5G超高清视频、VR游温州、语音导游、快速攻略等体验，并支持按钮互动、搜索点赞等特色交互服务；同时通过终端厂商系统渲染，从而实现温州文旅品牌LOGO展现、底部导航菜单等全新体验。

咪咕数媒总经理李军介绍，首发的《温州旅游指引》，由咪咕数媒联合江南游报为温州市文旅项目量身定制，是5G融媒新技术+数字文旅方面开展的创新尝试。其为传统的文旅服务升级迈出扎实的“领先”一步，也是数字经济时代，新产业新技术和浙江文旅深度合作的“成果”，具备较为重要的引领示范作用。

江南游报社总编辑江如文认为，《温州旅游指引》的上线推出，既为温州政府部门定期提供旅游大数据分析和市场决策服务，也为广大的外地游客来温商旅打开一个全新的信息窗口，这是目前全省各城市旅游市场营销所迫切需求的。

温州市文化广电旅游局局长朱云华说，文旅融合后温州一直在思考，如何让来温客人第一时间便捷接收到最新的温州旅游信息，而且要求接收的人群量大面广，展现形式时尚多样。咪咕数媒联合江南游报开发的《城市旅游指引》创新产品刚好满足了我们这一需求，他们的想法和温州旅游市场策略不谋而合。希望我们这次数字文旅的创新尝试，能给游客提供更贴心的体验服务，也为全省文旅数字化改革提供一些参考。

自《温州旅游指引》上线以来，引起了用户的广泛关注，在文旅行业也成为热门话题。来温参加“诗画温州，温润之州”长三角职工疗休养交流大会的上海用户徐先生说，我到温州雁荡山参加疗休养交流大会，一下动车就收到温州文旅推送的“诗画山水，温润之州—欢迎您”手机消息，感觉不错。以前到过很多城市，收到过文字版的欢迎短信，这次在温州收到的这种带高清视频的消息，体验感更好，获取的信息更全面，点击翻阅里面内容，也正是我想了解的。其中的“美景”“美食”“美宿”版块内容对我最有吸引力，我很想品品地道的温州小吃，看看温州的夜景。

浙江大学三林数字乡村研究院院长，数字乡村产业发展联盟秘书长杜英森一直关注并研究数字经济与乡村振兴的融合发展。他认为文旅融合是新时代人民群众的一项重要需求，《温州旅游指引》是数字+文旅的创新内容产品。中国移动咪咕数媒推出的5G融媒版旅游产品在全国是率先的，基于数字赋能文旅，让文旅内容活起来，并且实现价值传播与价值重塑。这是文旅数字化改革的浙江实践，也为全国文旅行业创新建设发展提供一个实用样本。希望《温州旅游指引》上线后可以总结经验，不断完善，为数字文旅营销发挥示范和引领作用。

今年新年上班第一天，浙江就召开全省数字化改革大会，充分体现了数字化改革工作的重要性。2月19日，浙江省文化和旅游厅召开数字化专班工作会议，学习研究全省数字化改革大会精神。厅党组书记、厅长褚子育提出，要抓紧谋划文化和旅游领域数字化改革的总体思路、总体要求和总体方案，以领跑者姿态加快推进数字化改革。

中国移动咪咕数媒联合江南游报打造的《城市旅游指引》创新产品，是数字化改革的具体行动，目的在于有效依托5G融媒消息新技术，打造数字文旅新生态。浙江温州的这次“先行”，对数字浙江既是一种“尝试”，对数字文旅更是一种“践行”。

据悉，在5G时代，文旅融合新业态不断涌现，将数字技术应用于现有旅游产品宣传推广，可以创新呈现形式、丰富体验内容、深化文旅融合，进而打造交互式、沉浸式的文旅消费场景，这样才能更好地满足新时代下的游客需求。通过《温州旅游指引》，用户无需关注微信或下载APP即可一键线上游玩温州，最终实现游客的流量汇聚，对促进温州数字经济发展和数字文旅浙江建设有着特别的意义。

(责编：王紫、吕骞)