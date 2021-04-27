人民网北京4月27日电 （杨曦）国家邮政局今日发布一季度邮政行业经济运行情况，数据显示，2021年一季度，快递业务净增量94亿件，再创新高。同时，快递用户申诉率、时限准时率和用户满意率均同向改善，服务质量快速提升。

当前，我国网络购物发展势头不减，带动了快递业务的飞速发展。国家统计局近日公布的数据显示，2021年，我国快递业务量突破200亿件用时仅83天，比2020年缩短45天。

一季度数据显示，从区域结构来看，中部快递加速崛起，城市间增速分化；从价格变化来看，由于市场竞争加剧，快递业务价格持续下降。下一阶段，快递业务价格走势将如何？业内人士分析指出，快递行业以价换量的竞争模式有可能在今年的七、八月份有所转变。

区域结构持续优化 均等化程度提升

异地快递业务增速领跑。一季度，同城、异地、国际/港澳台快递业务量占全部快递业务量的比重分别为12.6%、85%和2.4%。与去年同期相比，异地快递业务量占比上升5个百分点，对全部快递业务增长的贡献率超过九成。表明“快递经济”正在形成，基于“快递经济”的产业集聚模式初见雏形，对城市产业辐射带动的能级逐步提升。

中部快递加速崛起。一季度，东、中、西部地区快递业务量占比分别为78.2%、14.3%和7.5%，业务收入占比分别为78.2%、12.7%和9.1%。与上年同期相比，中部地区业务量和业务收入占比分别提升2.2个和1.6个百分点。京津冀、长三角和珠三角合计占比呈现下降趋势。广东、浙江对全国快递增长的贡献率接近一半。14个省份增速高于全国，主要来自中西部地区，湖北以247.3%增速领跑。

城市间快递增速分化。一季度，省会城市快递业务量占全国比重为35.5%，同比降低3.2个百分点，比2019年同期下降7.7个百分点，呈现快速下降趋势。与上年同期相比，业务量前10城市中，泉州替代成都再次入围前十，义乌排名第一，杭州、揭阳分别上升1位，东莞上升2位，北京和苏州分别下降3位和1位。

市场竞争加剧 快递业务价格下降

市场集中度下降。一季度，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5，较上年同期下降5.4，较2019年同期下降1.2。头部企业间分化严重，二三线企业逐步出清。社区团购、即时配送业务对传统快递业务产生影响，电商快递结构发生变化，头部企业市场竞争激烈，市场格局仍存在较大不确定性。

快递价格持续下降。一季度，快递业务量和业务收入增速相差29.1个百分点，快递平均单价为10.2元，低于上年同期均价。从产品价格变化来看，同城和异地均价为6.4元和6.1元，同比分别下降9.2%和22.9%，同城快递均价首次超过异地。国际/港澳台快递价格继续上涨，均价为53.7元，同比增长2.4%。

企业投融资力度加大。受市场竞争激烈因素影响，主要企业业绩承压，企业融资力度加大。重点企业加大基础设施设备投资，主要集中在产业园区、运输能力建设和处理中心自动化升级。

以价换量的竞争模式或将有所转变

天眼查数据显示，我国目前有超117万家企业名称或经营范围含“快递、物流”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的快递物流相关企业。其中，近7成的相关企业注册时间在5年之内。

从地区分布来看，广东省的快递相关企业最多，有近16万家相关企业，占比14%。其次是山东省，有12万家，占比10%。此外，江苏省和福建省也分别有超过7万家相关企业。

值得一提的是，近十年来，我国快递相关企业年注册量整体呈现上涨趋势。其中，2019年新增相关企业数量最多，超过21万家。2020年，我国亦新增近20万家相关企业。

业内人士表示，快递行业以价换量的竞争模式有可能在今年的七八月份有所转变，主要有以下因素：第一，无论怎么降价，份额都不会提升；第二，降价了网点就会系统性出现危机，波动性非常大，拖欠工资、破产、跑路等等这些；第三，持续降价将使公司的负债、现金流受到很大挑战；第四，还要考虑到快递员社保缴纳、快递包装绿色化等因素。

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